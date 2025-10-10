Bill Condon sobre la adaptación de la película musical ‘El beso de la mujer araña’

Bill Condón sabe cómo llevar un musical a la pantalla grande.

Su guión para “Chicago”, ganadora del Oscar en 2002, ayudó a revitalizar el género después de un largo período de inactividad. Luego se puso detrás de la cámara para escribir y dirigir “Dreamgirls” de 2006, una película que le valió a Jennifer Hudson un Premio de la Academia por su papel debut. En 2017, cumplió una doble función: dirigió la película de acción real “La Bella y la Belleza” y compartió el crédito de escritura en “El Gran Showman”, ambos grandes éxitos. Y hoy ve el estreno de su última película musical”,El beso de la mujer araña”, presentando Jennifer LópezDiego Luna y el debutante Tonatiuh.

¿El secreto de una buena adaptación musical? Condon tiene una respuesta aparentemente sencilla. “La pregunta crucial que debes hacerte cuando revisas algo es: ¿es necesario?” admite. «¿Por qué hacerlo?»

En el caso de esta nueva “Mujer Araña” hubo varios factores. Condon había leído la novela de Manuel Puig de 1976 y había visto tanto la adaptación cinematográfica de 1985 como el musical de Broadway de 1993 con música de John Kander y letra de Fred Ebb, el dúo detrás de “Chicago”. La historia se centra en la relación entre dos presos políticos, un escaparate gay llamado Molina (Tonatiuh) y un revolucionario llamado Valentín (Luna), y cómo el poder de las películas les ayuda a sobrevivir al encarcelamiento. En la versión de Condon, se trata de una película en particular, un musical de la Edad de Oro llamado “El beso de la mujer araña” que Molina le cuenta a su compañero de celda.

Condon apreciaba las adaptaciones anteriores. “Cada versión fue innovadora en su momento”, afirma. «Y como hombre gay al que no se le contaban tantas historias ni en el cine convencional ni en Broadway, lo sentía importante y personal». Mientras pensaba en hacer su película, revisó la novela y quedó impresionado por lo adelantada que había sido la obra de Puig a su tiempo. «Hay muchas maneras en que el mundo finalmente se estaba poniendo al día con lo que él había escrito», señala. «Hubo un examen de la fluidez de género y este compromiso real con estos personajes y sus historias». Y aunque las versiones anteriores habían retratado una relación sexual entre la pareja, se había presentado como en gran medida transaccional. Condon dice: «Sentí que nunca antes se había contado como una historia de amor».

Aunque la principal historia de amor de la película es entre los compañeros de celda, también están las relaciones que se desarrollan en la película musical ficticia ambientada dentro de la película, protagonizada por López como una actriz que interpreta tanto a la heroína desafortunada en el amor como a la diabólica Mujer Araña del título. Luna y Tonatiuh también aparecen en la película dentro de la película, sus apuestos personajes y su colorido entorno son una marcada yuxtaposición con los lúgubres muros de la prisión.

Ana Carballosa

Condon supo desde el principio que quería a López para su película, pero incluso él quedó impresionado por lo bien que ella captó los matices del papel. “Obviamente confiaba en que ella podía cantar y bailar, pero fue más allá”, elogia. «Ella capturó la esencia de una diva musical entrenada en el estudio de los años 40 y 50, los pequeños ajustes, su estilo de elocución, la forma en que se movían».

Elegir a López y luego a Luna ayudó a aliviar la presión de elegir a un gran nombre como protagonista masculino, allanando el camino para un giro estelar revelador de Tonatiuh. Y Condon tomó otros grandes riesgos, haciendo algunos cambios importantes desde la encarnación teatral.

En la versión teatral, no hay distinción entre los mundos en lo que respecta a la música: tanto los prisioneros como los personajes ficticios de la película cantan. Pero Condon decidió eliminar los números en las escenas de la prisión para no “pedirle al público que dé el salto y vea a los prisioneros políticos endurecidos cantar en voz alta”, algo que, según él, funciona mejor en el escenario.

En cambio, dice, «Había una oportunidad de dejar que los números musicales existieran en el mundo de la interpretación y, como se trata de películas musicales, ahí es donde los números viven naturalmente». Entonces, las canciones son todas diegéticas, donde todos los presentes las reconocen. (A diferencia del canto no diegético, que es para el público y no necesariamente lo escuchan todos los personajes). Condon había hecho una elección similar con “Chicago”, donde los números musicales existen sólo en las fantasías del protagonista principal.

Cuando se trataba de “Dreamgirls”, Condon encontró un término medio: al comienzo de la película, los personajes cantan como parte de presentaciones en vivo. No es hasta varias canciones de “Steppin’ to the Bad Side” donde el canto no es diegético. Condon admite que tomó esta decisión para ayudar al público a adaptarse al formato. «Fue intencionado y tal vez un error», señala. «Tal vez deberíamos haberlo aceptado desde el principio». Pero no estaba seguro de que el público estuviera todavía acostumbrado a los musicales totalmente cantados. «Con algunos musicales cantados hechos para películas, pueden colapsar por su propio peso», señala. «Creo que en una película, cuando te cantan todo durante más de dos horas, hay una implacabilidad que creo que poco a poco socava su poder dramático».

Sabía, sin embargo, que el espectacular “Y te estoy diciendo que no voy” de Hudson no se podía hacer como parte de una actuación en la película. Condon dice: «Ese es un número en el que una mujer le canta con todo su corazón al hombre que está perdiendo. No se puede poner eso entre comillas de una representación teatral». También ayudó que, en ese momento, el público había comenzado a acoger nuevamente las películas musicales gracias a películas como “Chicago” y “Moulin Rouge”.

Los musicales siguen siendo difíciles de vender para algunos, y todos hemos visto esos avances que parecen querer ocultar el hecho de que están anunciando un musical. Pero Condon dice que eso nunca fue un problema con su distribuidor, Roadside Atracciones, Lionsgate y LD Entertainment. “Realmente aplaudo [them] porque fueron al revés», dice. «Todos los materiales dejan claro que estamos vendiendo un musical».

Condon admite que esa experiencia, desde el rodaje hasta el estreno, ha sido a la vez inusual y extraordinaria. «Yo llamaría a esto una película de unicornios», añade. «Es un momento difícil para las películas de unicornios y un momento difícil para la exhibición teatral en general. Pero las personas que terminaron comprando la película lo hicieron de la manera en que suceden todas las grandes cosas del mundo del espectáculo, que es olvidar la lógica, olvidarse del negocio y simplemente hacerlo por amor».