Bill Camp en la escena de explosión de la cabeza, trabajando con esposa

En algún lugar de Los Ángeles, hay un molde impecablemente detallado de CampamentoLa cabeza sentada en un estante. A veces piensa en ello, preguntándose si la gente pasa por él o si se ha sentado en la oscuridad, ya que fue uno de los dos hechos para ser lanzados a pedazos para una escena de ensueño de pesadilla en Apple TV+»»Presunto inocente. » Solo este nunca cumplió con su destino.

La escena se produce en el episodio 4 del thriller legal, cuando Raymond Horgan de Camp se está preparando para el juicio de su amigo y ex protegido, Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal). Raymond es el ex fiscal de distrito, pero deposita su retiro para actuar como abogado defensor de Rusty cuando es acusado de asesinar brutalmente a su amante, Carolyn (Renate Reinsve), uno de los antiguos fiscales de Raymond. El territorio desconocido del caso, y mucho menos sus apuestas cercanas al hogar, pone estrés en el estado mental y el corazón de Raymond, algo que su subconsciente le recuerda en esta secuencia de sueños. A medida que los poro sobre el trabajo de preparación bastante mundano, su cabeza comienza a golpear, su piel se vuelve húmeda. De la nada, La cabeza de Raymond explota en un horrible efecto práctico Eso habría enorgullecido a Roger Corman.

«Cuando lo vi en tiempo real, supe que vendría, pero todavía era impactante para mí», dice Camp Variedad. «Estaba viendo en el monitor, y era surrealista y algo más. Pero fue una toma perfecta».

Para la audiencia, es una desviación traumática de un drama de la sala de tribunal. Para el campamento, fue solo una de las cosas emocionantes sobre el papel, lo que le valió una nominación al Emmy para apoyar al actor en una serie limitada. La serie es la pieza central de unos años ocupados para el veterano actor. Solo este ciclo del Emmy, apareció en «Presado inocente», «Día cero», «Sirens» y la nueva versión de HBO Max del lote de «Salem». Este verano, el público también lo vio enfrentarse al magnate JP Morgan en «The Gilded Age» de HBO.

El campamento es humilde cuando se le pregunta sobre su estado reciente como «el hombre que está en todo».

«Estoy feliz de trabajar», dice. «Me gusta trabajar, así que es una sensación agradable mantener ese impulso o lo que sea que esté yendo».

Michael Becker

Sin embargo, cuando habla de Raymond, hay un orgullo en su voz. Es solo el último abogado que el campamento ha jugado, luego de «A Man in Full» de Netflix (también creado por David E. Kelley). «Tal vez haya un nivel de agresividad o intimidación o una voluntad de enfrentarse cara a cara con alguien», reflexiona. «Estoy muy agradecido de Field Lo que me venga».

Pero «presunto inocente» también lo reunió con su compañera de escena más frecuente: su esposa, Elizabeth Marvel. Como la tabla de resonancia de Raymond, Lorraine se convierte en una defensora feroz de su esposo, ya que da más que solo su tiempo para la causa de Rusty. La pareja ha trabajado juntos en el escenario durante décadas, más recientemente en «Long Day’s Journey into Night» de 2022 e incluso se casaron en «Lincoln» de Steven Spielberg.

«Para estar allí actuando con Elizabeth, solo la sigo», dice. «Ella es una actor tan inteligente, a solo millas y millas por delante de mí todo el tiempo. Tenemos esta relación personal que se remonta a 35 años, por lo que actuar con ella es la alegría final».

Si bien el papel le dio tiempo al campamento con Marvel y una nominación al Emmy, trató de llevarse a casa otro recuerdo.

«Les pregunté si podía llevar a la otra a casa conmigo, pero dijeron que no», dice con una risita traviesa. «Entonces, supongo que está sentado en la oscuridad, probablemente en el lote de Warner Bros. en alguna parte».