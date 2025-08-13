Bill Burr firma un acuerdo de primer aspecto con Fox Entertainment

Bill Burr ha firmado un acuerdo de primer vistazo con Fox Entertainment Studios a través de su banner North Hill Productions.

A través de la asociación, Burr y su socio productor, el cofundador de North Hill, Mike Bertolina, servirán como productores ejecutivos y creadores de contenido para televisión con guión y sin guión. Fox obtendrá los primeros dibs en los proyectos.

Fundado en 2024, el primer proyecto de North Hill es el especial de comedia de Hulu de Burr «Drop Dead años», para el cual Burr fue nominado para dos premios Emmy. La compañía de producción también está desarrollando una comedia de media hora para Fox basada en la vida del terremoto de comediante.

La asociación marca una inversión continua en programación de comedia de Fox Entertainment. En marzo, la red firmó un contrato de varios años con Jamie Foxx Para los derechos de primer vistazo a un material de televisión con guión de Banner de Foxxholhole Productions, y derechos exclusivos de sus proyectos y producir servicios en el espacio sin guión.

«Bill Burr es una de las voces más audaces y originales de la comedia, y asociarse con él y Mike Bertolina en North Hill es exactamente el tipo de movimiento que define nuestro estudio», dijo Hannah Pillemer, jefe de Scripted para Fox Entertainment Studios. «Fox siempre ha estado en casa para la comedia que se balancea en grande, y en FES, estamos duplicando, defendiendo a los creadores con puntos de vista fuertes que no lo juegan a lo seguro. Cuando nuestro logotipo golpea la pantalla, sea cual sea la plataforma, queremos que el público piense instintivamente: atrevido, fresco y indegablemente Fox».

Burr y Bertolina son representados por 3 Arts Entertainment, WME y Schreck Rose Dapello Adams Berlín y Dunham.