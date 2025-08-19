Bill Burr en el viaje de hongos que inspiró su broma de ‘hombres tristes’

Bill Burr sentarse con Variedad para el episodio inaugural de «Anatomía de una broma«, Una nueva serie de videos que destaca a los comediantes y el proceso detrás de una de sus líneas de perforación favoritas.

En «Drop Dead Years», el especial de Hulu, nominado al Emmy de Burr, de principios de este año, el comediante se vuelve vulnerable sobre confrontar sus problemas de salud mental.

«Descubrí que recientemente tengo problemas de depresión», dice Burr en el especial, a la risa dispersa. Para algunos, esta fue una impresionante admisión del cómic nacido en Boston, finalmente listo para abrir la reputación de la cubierta dura que había construido durante décadas en el camino.

«La parte de los ‘hombres tristes’ surgió de ser un hombre triste», dice Burr a Variedad. «Pensé que era regular, normal, sea lo que sea. Y luego tomé hongos un par de veces, y aprendí algunas cosas … cosas que no pensé que me afectaron, me afectaron».

El cómic de 57 años dice que su primer viaje de hongos fue «loco», y la broma central de «Drop Dead años» surgió después de tres o cuatro experiencias con la droga psicodélica.

«La primera vez que lo hice [mushrooms] fue el más aprendizaje «, dice Burr.» Alguien me dijo una vez: ‘La ira es solo dolor. Solo está herido. Y comencé a pensar en eso. … Es solo la próxima pregunta lógica: «Bueno, ¿por qué estoy herido?»

Burr dice que tropieza una vez al año a 18 meses porque «realmente respeto los hongos». «No solo los hago para que los hagan, para ser tontos», dice Burr, antes de admitir, «lo hice una vez cuando fui a un concierto de Billy Joel. No salió bien».

En «Drop Dead años», Burr examina su tendencia pasada a parar sus sentimientos, bromeando que, al crecer, estaba condicionado a compartimentar sus emociones y dejarlas a un lado en una «bolsa gigante de gay». Ahora, se da cuenta de que la comunicación es clave para abordar los problemas de salud mental.

«Los hongos lo sacaron», dice sobre su nueva vulnerabilidad en el escenario. Cuando comenzó a realizar material sobre su tristeza, sabía que tenía que ser un tema importante en un especial.

«Mientras estaba jugando con él en el escenario, las reacciones que estaba recibiendo de los muchachos, la forma en que se estaban riendo, me hiciera saber que estaba en algo que estaba más allá de mí», dice.

Ver a Burr desglosar la broma de «hombres tristes» a continuación, en VariedadEl primer episodio de «Anatomy of a Joke».