Bill Belichick envía un mensaje sólido después del debut del ‘desastre total’

Después de casi nueve meses sólidos de exageración y sus expectativas, el legendario entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, debutó el lunes su debut como entrenador de la universidad, cuando su alquitrán de Carolina del Norte, el anfitrión de las ranas cornudas de la Universidad Cristiana de Texas. Desafortunadamente, con Su novia de 24 años Jordon Hudson y un quién es quién de las celebridades deportivas, incluidas Michael Jordan y Lawrence TaylorAmbos alumnos de la UNC: mirando el primer juego de Belichick como entrenador en jefe de Tar Heels salió completamente de los rieles de manera humillante.

En un juego que fue se supone que abrirá un «transformador» La era del fútbol de Carolina del Norte, TCU de Belichick fue expulsado por TCU con una melodía de 34 puntos en un ritmo unilateral que rara vez experimentaba como entrenador de la NFL.

Solo una vez Belichick ha perdido más por más

La pistola 48-14 fue la segunda pérdida de los 30 años de Belichick como entrenador en jefe. Solo Los Patriots 38-3 pérdida Para los Dallas Cowboys el 1 de octubre de 2023, el año que terminó con el despido de Belichick por el propietario de los Patriots, Robert Kraft, terminó en un mayor margen de derrota para el entrenador ampliamente considerado el más grande de todos los tiempos.

Los 48 puntos cedidos por Carolina del Norte fueron los más permitidos por un equipo entrenado por Belichick, superando los 47 dados por los Patriots a los Buffalo Bills En un playoff de 2021 AFC Wild Card juego. De hecho, en 511 juegos como entrenador de anticipación, su equipo ha seguido por 34 puntos en cualquier etapa de el juego solo cuatro veces.

Belichick rehecho al alquitrán con una revisión de 70 jugadores

Belichick no tenía a nadie a quien culpar por la pérdida sino a sí mismo. Se aseguró de que la lista de Carolina del Norte de 2025 se rehiciera a su imagen, llegando a no menos de 70 nuevos jugadores a través de reclutas de la escuela secundaria y el portal de transferencia de la NCAA.

Sus errores estratégicos comenzaron temprano, en los días previos al juego cuando nombró a la adquisición de transferencia de Alabama del Sur, Gio López, el mariscal de campo titular de los Tar Heels sobre el veterano Max Johnson, a pesar de salir de una horrible pierna rota en 2024, Tenía 31 juegos de experiencia Entre LSU, Texas A&M y su single comienzan en UNC en 2024.

Pero Belichick pasó al hijo del ex mariscal de campo de la NFL Brad Johnson a favor del estudiante de segundo año de la camiseta roja de la conferencia Sun Belt, con resultados predecibles. López completó solo cuatro de 10 pases para 69 yardas y una intercepción. También buscó para un TCU recolectando a mitad del tercer cuarto, recibiendo un gran éxito en el proceso.

Belichick: «Necesitamos hacer un mejor trabajo»

La lesión en la espalda que López sufrió en la jugada le dio a Belichick la oportunidad de poner a Johnson en el juego después de todo, y el veterano de dos equipos de la SEC inmediatamente pagó dividendos, completando nueve de 11 para 103 yardas y un touchdown. Pero era muy poco, demasiado tarde para evitar a Belichick y Carolina del Norte la vergüenza de la pérdida históricamente desigual.

Después del juego, Belichick ofreció un mensaje fuerte sobre lo que debía venir después.

«Obviamente, tenemos mucho trabajo por hacer», dijo Belichick, a los 73 años el entrenador en jefe más antiguo del fútbol universitario, como citado por el New York Post. «Necesitamos hacer un mejor trabajo en todos los sentidos: entrenamiento, jugando, las tres fases del juego».

Muchos asientos vacíos en UNC a mitad de camino hasta el tercer cuarto de la apertura de la temporada. No es lo que la escuela imaginó cuando hicieron de Belichick el empleado estatal mejor pagado en la historia de Carolina del Norte. pic.twitter.com/nejbnrkhrr – Michael Hurley (@michaelfhurley) 2 de septiembre de 2025

Belichick elogió la atmósfera enérgica en el estadio Kenan, pero agregó: «Simplemente no hicimos lo suficiente para mantenerlo en funcionamiento. Tenemos que jugar mejor para que la energía sea sostenible».

El icónico entrenador y los Tar Heels obtienen un rápido cinco dats antes de obtener un oportunidad de volver al camino correcto. Se enfrentan a Charlotte el sábado en un juego que, a diferencia del choque televisado a nivel nacional del lunes, estará disponible en el servicio de transmisión de suscripción pagado de ESPN, ESPN+.