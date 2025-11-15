Bill Belichick envía un mensaje claro sobre el interés en el trabajo de los gigantes

Después de desperdiciar otra gran ventaja en la Semana 10 al Osos de chicagoel Gigantes de Nueva York respondió por despedir al entrenador en jefe Brian Daboll antes de su acción de la Semana 11. Si bien el ex coordinador ofensivo Mike Kafka ocupa el puesto de entrenador en jefe interino por el momento, un tipo al que continuamente se le vincula con el Gigantes‘La apertura del entrenador en jefe es Tacones de alquitrán de Carolina del Norte entrenador en jefe Bill Belichick.

Antes de convertirse en el arquitecto de la Patriotas de Nueva Inglaterra‘, Belichick pasó 11 temporadas con los Giants, sirviendo como su coordinador defensivo durante seis temporadas de 1985 a 1990. La afinidad de Belichick por el equipo no es exactamente un secreto, y aunque por ahora es entrenador en las filas universitarias, inicialmente, su objetivo era un trabajo en la NFL antes de aterrizar en Carolina del Norte. Con los rumores circulando, Belichick decidió abordar la situación de frente.

Bill Belichick no está interesado en la apertura de entrenador en jefe de los Giants

Daboll fue contratado como entrenador en jefe de los Giants en 2022 e inmediatamente llevó al equipo a una carrera sorpresa en los playoffs. Sin embargo, desde entonces, el equipo ha retrocedido drásticamente bajo su dirección. Daniel Jones, quien era el supuesto mariscal de campo del futuro del equipo, se vino abajo por completo y, como resultado, los rumores sobre la posición de Daboll en el equipo han flotado durante los últimos años.

Si bien Nueva York tiene jugadores talentosos como Malik Nabers, Jaxson Dart y Cam Skattebo a su disposición, todos han luchado contra las lesiones este año. Daboll intentó reconstruir las cosas para pasar la campaña de 2025, pero no pudo hacerlo, lo que significa que alguien más tendrá la tarea de formar este equipo.

¿Ese tipo podría ser Belichick? El líder de los Tar Heels es posiblemente el mejor entrenador en la historia de la NFL, y aunque su mandato con los Patriots no tuvo exactamente un gran final, nadie duda de su perspicacia futbolística. Sobre el papel, aparentemente sería una combinación perfecta, pero Belichick emitió una declaración el viernes por la noche diciendo que no está interesado en la vacante de entrenador en jefe de los Giants.

«Tengo un gran respeto y me preocupo genuinamente por la organización de los New York Giants y por las familias Mara y Tisch», dijo Belichick en su comunicado. «Los New York Giants jugaron un papel importante en mi vida y en mi trayectoria como entrenador. Fue un privilegio para mí trabajar para la familia Mara y ser miembro del personal del entrenador Parcells durante más de una década. Sin embargo, a pesar de los rumores que circulan, no he buscado ni buscaré ninguna vacante de entrenador en jefe de la NFL.

Desde que llegué a Chapel Hill, mi compromiso con el programa de fútbol de la UNC no ha flaqueado. Contamos con un tremendo apoyo de la universidad, nuestros ex alumnos y toda la comunidad de Carolina. Mi enfoque sigue siendo únicamente continuar mejorando este equipo, desarrollar a nuestros jugadores y crear un programa que enorgullezca a los fanáticos de Tar Heel. Estamos en Wake Forest”.

¿Deberían los Gigantes hacer un esfuerzo para contratar a Bill Belichick como su entrenador en jefe?

Claro, Belichick salió y negó públicamente su interés en la apertura de los Giants, pero las cosas rara vez son tan simples en la NFL. La permanencia de Belichick con Carolina del Norte no ha tenido exactamente un buen comienzo y, dada toda su experiencia como profesional, su estilo de entrenamiento parece encajar mejor en la NFL.

Si Nueva York hiciera un esfuerzo fuerte por Belichick y le diera lo que busca, probablemente le resultaría bastante difícil ignorar los avances del equipo. Sin embargo, lo que suceda tanto con Belichick como con los Giants probablemente dependerá de cómo se desarrollen sus respectivas temporadas de 2025. Entonces, aunque Belichick redactó esta declaración, no espere que los rumores que lo vinculan con su ex equipo desaparezcan simplemente de la noche a la mañana.