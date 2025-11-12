Bilal Ashraf, ‘Khan Tumhara’ de Maya Ali presenta el primer teaser

MD Productions ha presentado el primer teaser de “Khan Tumhara”, un drama de acción protagonizado Bilal Ashraf (“Janaan”, “Superestrella”) y Maya Alí (“Teefa in Trouble”, “Mann Mayal”, “Diyar-e-Dil”) que tiene como objetivo elevar los estándares de producción en el cine paquistaní a través de la colaboración internacional.

Dirigida por Ehteshamuddin (“Superstar”, “Udaari”, “Sadqay Tumhare”) a partir de un guión de Mustafa Afridi, la película está producida por Momina Duraid (“Parwaaz Hai Junoon”, “Superstar”, “Sadqay Tumhare”) en MD Productions junto con Ashraf y Ehteshamuddin en Behive Transmedia.

El proyecto combina secuencias de acción con romance y drama, centrándose en el personaje Yusuf Khan, descrito como quien navega por el poder, el amor y la venganza.

La producción empleó a varios miembros del equipo internacional para sus secuencias de acción, con el equipo dirigido por Nick Khan (“Eternals” de Marvel) y Hussain Abdullah (“Skyfall”). La tripulación viajó a Pakistán para rodar las secuencias y capacitó a miembros del equipo local durante varios meses.

La fotografía principal duró aproximadamente 70 días solo para las secuencias de acción. Ashraf realizó sus propias acrobacias sin dobles corporales y sufrió múltiples lesiones durante el rodaje. Ali también se sometió a una extensa preparación para su papel.

«Durante años, el cine paquistaní ha coqueteado con la acción, pero nunca la hemos dejado sangrar», afirmó Ehteshamuddin. «‘Khan Tumhara’ es nuestra respuesta a esa vacilación. Yusuf Khan no es un héroe al que animas desde una distancia segura; es el hombre que te arrastra al polvo con él, donde el amor es una herida; el poder es un veneno; y la venganza es la única oración que queda. Esta es nuestra historia, contada con nuestro sudor; nuestras cicatrices; nuestra obstinada negativa a mirar hacia otro lado».

Ashraf añadió: «Esto fue más que una película; fue una educación de por vida en el oficio, pagada con sangre, sudor y lágrimas. Se ha convertido en el punto de referencia con el que mediré cada proyecto que haga a partir de ahora. Este viaje está dedicado a mi difunta madre y a mi hermana, y estaré eternamente agradecido a todos los que han formado parte de este proyecto».

Los efectos visuales estuvieron a cargo de Haider en Softmatrix, con una postproducción diseñada para cumplir con los estándares internacionales.

El productor Duraid dijo: «‘Khan Tumhara’ tiene algo para todos. Una mezcla de acción, romance y comedia. Ofrece entretenimiento familiar completo para todas las edades».

Ali agregó: «Algunos proyectos realmente permanecen cerca de tu corazón. ‘Khan Tumhara’ es uno de ellos. Desde la planificación hasta el empaque, tuve el privilegio de presenciar este viaje de cerca. Ha sido un honor trabajar con el mejor director y actor, Ehtesham Bhai, y el increíble Bilal Ashraf, un actor brillante; un ser humano maravilloso; y ahora un productor excepcional. Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de esta película y no puedo esperar a que todos experimenten la acción y la emoción de ‘Khan Tumhara’ este Eid ul Adha”.

La banda sonora de la película incluye canciones en los idiomas urdu, punjabi y pushto, destinadas a atraer a audiencias diversas en todo Pakistán.

El estreno de “Khan Tumhara” está previsto para mayo de 2026, coincidiendo con el período festivo de Eid ul Adha. MD Productions y Behive Transmedia se encargan de los acuerdos de distribución.

Mira el avance aquí: