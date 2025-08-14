Bihar Sir Row: SC ordena a la CE para revelar detalles de 65 lakh de votantes eliminados







El Tribunal Supremo El jueves, ordenó a la Comisión Electoral de India (ECI) para publicar los detalles de alrededor de 65 votantes lakh cuyos nombres fueron eliminados del borrador de la lista electoral publicada el 1 de agosto, a raíz de la revisión intensiva especial (SIR) de Rolls en Bihar encuestados.

Un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi, escuchando un lote de peticiones que desafiaban el proceso SIR, le pidió al panel de votación que mostrara los nombres en cuanto al distrito en los sitios web de los respectivos oficiales electorales del distrito, informó PTI.

«La lista de aproximadamente 65 lakh votantes, cuyos nombres aparecieron en el lista de votantes Al igual que en 2025, pero no están incluidos en el borrador del 1 de agosto de 2025, se mostrará en los sitios web de los oficiales electorales del distrito (en cuanto al distrito) ”, dijo el banco.

El tribunal aclaró que la información sería en cuanto a cabina y se podría acceder utilizando el número de tarjeta de identidad fotográfica (EPIC) de los electores de cada votante.

«La lista que se muestra así también revelará el motivo de la no inclusión en el rollo de borrador», agregó.

El Director electoral Of Bihar fue dirigido a obtener copias suaves de las listas de distrito, junto con las razones de exclusión, y mostrarlas en el sitio web del CEO, informó PTI.

El pedido de ocho páginas declaró: «Se aclara que las listas que se muestran así en todos los sitios web estarán en modo de búsqueda con el número épico».

Además, el banco ordenó que las listas de stand se muestren en tableros de notificación en Panchayat Bhavans y oficinas de oficiales de desarrollo de bloques o oficiales de Panchayat para garantizar el acceso público, informó PTI.

«Para informar a las personas sobre la disponibilidad en línea de las listas mencionadas anteriormente en los sitios web del Oficial Electoral de Distrito y la exhibición de tales listas en los Panchayat Bhavans y las oficinas del desarrollo de bloques/oficiales de Panchayat, se dará una amplia publicidad en la orden de los periódicos diarios en el lenguaje vernacular, así como los periódicos ingleses como una amplia circulación en el estado de Bihar,» se dice que la orden.

También dirigió la difusión a través de la radio, la televisión y las cuentas oficiales de las redes sociales de las autoridades electorales.

El tribunal declaró además que el aviso público debe especificar que los votantes perjudicados pueden presentar sus reclamos junto con una copia de su tarjeta Aadhaar.

«El Comisión electoral de la India obtendrá un informe de cumplimiento de todos los oficiales de nivel de stand y los oficiales electorales del distrito y lo colocarlo en el registro como un informe de estado recopilado ”, dijo el banco, publicando el asunto para una mayor audiencia el 22 de agosto.

(Con entradas PTI)





Fuente