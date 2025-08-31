Bihar Sir: A medida que se acerca el último día, más de 2 lakh súplicas solicitaron la eliminación, 33,000







El período de un mes para exigir la inclusión o la eliminación de los nombres del Rollos electorales de Bihar Termina el lunes, con más de 33,000 electores que presentan súplicas para agregar sus nombres a la lista.

Más de 2 lakh demandas han sido hechas por personas que buscan la eliminación de los nombres que, según afirman, han sido incluidos injustamente en el borrador.

El borrador de las listas electorales se publicaron el 1 de agosto y permanecerá abiertas para «reclamos y objeciones» por parte de individuos y partidos políticos hasta el 1 de septiembre.

Las personas y los partidos tienen el derecho bajo la ley electoral para desafiar la inclusión de los nombres que creen que no son elegibles. Del mismo modo, las personas que piensan que son elegibles pero que se han quedado fuera de la lista de borradores pueden buscar inclusión.

El rollo electoral final para BiharLo que se destinará a las encuestas probablemente en noviembre se publicará el 30 de septiembre.

Los agentes de nivel de stand designados por los partidos políticos han presentado hasta ahora 25 reclamos de inclusión y 103 por exclusión de la lista de borradores.

El lunes, la Corte Suprema escuchará una declaración presentada por el RJD y otros que buscan una dirección a la Comisión Electoral (CE) para extender la fecha límite para presentar reclamos con respecto a aquellos que no han sido incluidos en la lista del borrador durante la revisión intensiva especial (SIR) en curso (SIR) de las tiradas electorales para Bihar.

Según la CE, el 99.11 por ciento de los 7.24 millones de electores del estado han presentado sus documentos para la verificación hasta ahora.

La Corte Suprema ahora ha pedido a la autoridad de la encuesta que acepte Aadhaar o cualquiera de los 11 documentos enumerados de personas que buscan inclusión en la lista de votantes.

La CE, por su parte, ha instado a la Corte Suprema a reposar la fe en ella para llevar a cabo el ejercicio SIR.





