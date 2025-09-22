Bihar: Rahul Gandhi y otros líderes para asistir a la reunión de CWC en Patna







En vista de hacer un fuerte control del Congreso en todo el estado con solo unos pocos días para las elecciones, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge y el líder del partido mayor Rahul Gandhi estará presente en su reunión del comité de trabajo en Patna el 24 de septiembre.

El AICC Bihar a cargo, Krishna Allavaru, dijo el lunes durante una conferencia de prensa: «La Segunda Guerra de Independencia en Bihar es una razón por la cual la reunión ha sido programada en el estado».

AICC Bihar-a Charge declaró además que «en la reunión de CWC, tendremos el presidente de AICC Kharge y líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi. Todos los demás miembros de CWC también han sido invitados. También se esperan ministros principales de los estados gobernados del Congreso», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El líder del Congreso alegó además que el fallo BJP En el Centro estuvo involucrado en el «robo de votos», y el primer ministro Narendra Modi era «como un estudiante que no estudia mucho, pero recurre a medios injustos para hacerle bien en los exámenes», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Bihar, donde el líder de la oposición Rahul Gandhi recientemente sacó un « votante Adhikar Yatra` más de 1.300 km, se había convertido en «el centro de la política nacional», dijo Allavaru.

Además, agregó: «Estamos luchando contra la Segunda Guerra de Independencia en el Estado, una razón por la cual la reunión de CWC se celebra aquí», citado por PTI.

En respuesta a otra pregunta, enfatizó: «Las conversaciones sobre el intercambio de asientos se mantienen en una nota positiva en el bloque de la India, y pronto saldremos con una fórmula viable. Por otro lado, encontramos la NDA liderada por BJP en desorden».

Cuando se le preguntó si el líder de RJD Tejashwi yadav Será nombrado como el candidato ministerial principal del bloque de la India, con un sello de aprobación del Congreso, dijo el comité de la India al Congreso Bihar a cargo, «en un momento apropiado, todos los socios de la alianza se sentarán juntos y decidirán», según PTI.

Con las encuestas de la Asamblea de Bihar a fines de este año, tanto el bloque de la India como el NDA han estado tratando de crear su prominencia en todo el estado.

Mientras que Nitish Kumar ha estado lanzando algunos grandes esquemas en todo el estado, Rahul Gandhi y el bloque de la India también se están esforzando por organizar manifestaciones como ‘Vote Adhikar Yatra’.

(Con entradas de PTI)





