Bihar: PM Modi para presentar Rs 62,000 millones de rupias de desarrollo







Con el Elecciones de la Asamblea de Bihar A la vuelta de la esquina, tanto la NDA como el bloque de la India ahora buscan fortalecer su control en todo el estado. El primer ministro Narendra Modi, en vista de crear un impacto significativo en la gente de Bihar justo antes de las elecciones, tendrá una interacción virtual con los jóvenes de Bihar el sábado.

Según la agencia de noticias IANS, el evento virtual se llevará a cabo en un auditorio lleno en Patna que tiene como objetivo energizar a los jóvenes y resaltar los planes de desarrollo clave centrados en la educación, las habilidades y el empleo.

Durante la sesión, PM Modi también lanzará proyectos de desarrollo por valor de más de 62,000 millones de rupias en todo el estado. Dando un impulso decisivo a la educación, la habilidad y el emprendimiento para los jóvenes de todo el país, la iniciativa del primer ministro Modi seguramente dará un impulso a toda la juventud de Bihar.

Modi también se lanzará Bihar’s Renovado Mukhyamantri Nishchay Svyam Sahayata Bhatta Yojana. Según este esquema, casi cinco lakh jóvenes graduados cada año recibirán una asignación mensual de 1,000 Rs por dos años, junto con el entrenamiento de habilidades gratuitas, informó IANS.

El Primer Ministro también establecerá también las bases para nuevas instalaciones académicas y de investigación en cuatro soluciones de Bihar: la Universidad de Patna, la Universidad Bhupendra Narayan Mandal en Madhepur, Jai Prakashepur Vishwavidyalaya en Chapra y la Universidad de Nalanda Open en Patna, todos bajo el PM-Asha (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan).

Estos proyectos que serán presentados por PM Modi valen Rs 160 millones de rupias. Además, estos proyectos ayudarán a más de 27,000 estudiantes al proporcionar infraestructura académica contemporánea, laboratorios innovadores, dormitorios y aprendizaje transdisciplinario.

PM Modi también dedicará el campus de Bihta de NIT Patna a la nación. Con la capacidad de organizar a 6.500 estudiantes, el campus alberga instalaciones avanzadas, incluyendo un laboratorio de casos de uso 5G, un centro académico regional de espacio establecido en colaboración con ISRO, y un centro de innovación e incubación que ya ha apoyado a nueve nuevas empresas.

Además, Modi también inaugurará la Universidad de Habilidad Jan Nayak Karpoori Thakur en Bihar. El Instituto que será inaugurado por el primer ministro Modi tendrá como objetivo impartir cursos orientados a la industria y educación vocacional para crear una fuerza laboral competitiva a nivel mundial.

Según lo informado por IANS, Primer Ministro Modi También distribuirá cartas de nombramiento a más de 4,000 candidatos recién reclutados del gobierno de Bihar. El gobierno también liberará 450 millones de rupias en becas a través de la transferencia de beneficios directos a 25 estudiantes lakh de Clase 9 y 10 bajo el esquema de becas Mukhyamantri Balak/Balika.

(Con insumos de IANS)





