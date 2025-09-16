Bihar: Nitish Kumar anuncia préstamos sin intereses para estudiantes







Con solo unos pocos días para las tan esperadas elecciones de Bihar, el Bihar CM Nitish Kumar ha creado otro nuevo esquema. CM Nitish Kumar anunció el martes un gran alivio para los estudiantes que buscan educación superior.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, los préstamos tomados bajo el esquema de tarjeta de crédito estudiantil de Bihar (BSCCS) por parte de los estudiantes de Bihar estarán completamente libres de intereses para todos los solicitantes.

El esquema también permite a los estudiantes aprovechar hasta un préstamo educativo de Rs 4 lakh bajo el esquema sin pagar ningún interés adicional.

Anteriormente, los solicitantes generales pagaron el 4 por ciento de intereses, y los solicitantes de mujeres, divyang y transgénero pagaron el 1 por ciento de intereses bajo este esquema lanzado por el Gobierno de Bihar.

Sin embargo, después del anuncio de Nitish Kumar del esquema, bajo el nuevo sistema, habrá una tasa de intereses cero para todas las categorías de estudiantes.

Según el anuncio del Ministro Principal de Bihar, para préstamos de hasta Rs 2 lakh, el período de reembolso se ha extendido de 5 años (60 EMI) a 7 años (84 EMI). Mientras que para los préstamos superiores a Rs 2 lakh, el período de reembolso se extiende de 7 años (84 EMI) a 10 años (120 EMI), lo que da un gran impulso a los estudiantes que buscan aprovechar los préstamos estudiantiles para estudios superiores.

CM Nitish Kumar, al publicar en las redes sociales, también afirmó que, «Según el esquema de tarjetas de crédito estudiantil de Bihar, los estudiantes que pasan la clase 12 y desean obtener la educación superior se otorgan préstamos de hasta Rs 4 lakh. Estoy muy contento de informarle que esta cantidad ahora estará libre de intereses para todos los solicitantes. Esta decisión garantizará que ningún estudiante en Bihar esté deprimido de la educación superior debido a las restricciones financieras». «.»

Bihar CM Además, afirmó que «nuestro objetivo es que el número máximo de estudiantes en el estado debería obtener educación superior. Estas instalaciones otorgadas en el préstamo educativo provisto para la educación superior impulsarán la moral de los estudiantes, y podrán seguir la educación con más entusiasmo y dedicación. Esto les ayudará a dar forma no solo a su propio futuro, sino también el futuro del estado y el país», según lo citado por las agencias de noticias.

El esquema de la tarjeta de crédito estudiantil se lanzó el 2 de octubre de 2016 bajo el buque insignia de Nitish Kumar ‘Saat Nishchay Yojana`. El esquema se centra principalmente en fortalecer la infraestructura educativa del estado y apoyar a los estudiantes económicamente más débiles.

Con esta última reforma, el gobierno espera aumentar significativamente la tasa de inscripción de educación superior de Bihar y capacitar a su juventud.

(Con insumos de IANS)





