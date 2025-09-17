Bihar Govt transfiere Rs 802 millones de rupias a 16.4 lakh para trabajadores de la construcción







El Bihar El gobierno transfirió el miércoles alrededor de Rs 802 millones de rupias a las cuentas de 16.4 lakh de trabajadores de la construcción bajo un esquema anual, con motivo de Vishwakarma Puja, informó la agencia de noticias PTI.

El estado también lanzó un portal web del `Mukhyamantri Pratigya Yojna` en la ocasión, que coincide con el 75 cumpleaños del primer ministro Narendra Modi.

El Elecciones de la Asamblea de Bihar están programados para llevarse a cabo a finales de este año.

Un total de alrededor de Rs 802.46 millones de rupias fueron transferidos directamente a las cuentas de 16.4 lakh de trabajadores de la construcción por el Ministro Principal (CM) Nitish Kumar durante una función en 1 Anne Marg, su residencia oficial, en Patna, informó PTI.

Según una declaración emitida por la oficina de Kumar, «el monto se transfirió bajo el esquema anual de asistencia de ropa, que se ha incrementado a Rs 5,000 por trabajador. Anteriormente, cada trabajador de construcción registrado solía recibir Rs 2.500 anualmente en sus cuentas bancarias».

El esquema se lanzó en 2020 bajo el edificio Bihar y otras reglas de trabajadores de la construcción, 2016, para ayudar a los trabajadores de la construcción elegibles y registrados.

Deepak Anand, Secretario, Departamento de Recursos Laborales, dijo a PTI que este año, el gobierno de Bihar decidió transferir el monto con motivo de Vishwakarma Puja.

«Hemos estado trabajando desde el principio para llevar las secciones más marginadas de la sociedad a la corriente principal. El notable progreso que Bihar ha logrado en varios sectores ha sido posible debido a la contribución invaluable de nuestros hermanos y hermanas trabajadores y hermanas trabajadores. CENTÍMETRO dicho.

También instruyó al Departamento de Recursos Laborales para que lanzara una campaña para identificar y registrar a los trabajadores que le quedan, la declaración de la oficina del CM decía.

Mientras lanzaba el portal web para el `Mukhyamantri Pratigya Yojana`, Kumar dijo que el esquema es una iniciativa ambiciosa de su gobierno hacia el empoderamiento de los jóvenes de Bihar y prepararlos para cumplir con los requisitos de empleo.

Según el esquema, se proporcionarán oportunidades de pasantías en los sectores de fabricación y servicio, lo que permite a los jóvenes obtener experiencia práctica, apoyo financiero y mejoras de empleo mejoradas, según el comunicado.

En el fiscal 2025-26, alrededor de 5,000 oportunidades de pasantías estarán disponibles bajo el esquema, que se operará a través de una plataforma digital dedicada, y servirán como un puente que conecta a los jóvenes y las industrias.

En una publicación sobre X más temprano en el día, Kumar dijo: “Hoy es el día de adoración del Señor Vishwakarma (Vishwakarma puja), el arquitecto divino del universo, y también es el cumpleaños de PM Narendra Modi jee. El primer ministro está trabajando incansablemente con una dedicación completa para la elevación del país y sus ciudadanos sin detenerse ni cansarse «.

Además, escribió: «Es una feliz coincidencia que hoy, los fondos se transfieran a las cuentas de los trabajadores bajo el edificio de Bihar y otros trabajadores de la construcción de la Junta de Bienestar».

(Con entradas PTI)





