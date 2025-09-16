Bihar: Film on PM Modi, ‘Chalu Jeete Hai`, para ser proyectado en su 75 cumpleaños







En vista de la celebración Primer Ministro Narendra Modi 75 cumpleaños el 17 de septiembre con completo entusiasmo, la fiesta Bharatiya Janata (BJP) está listo para evaluar la película `Chalo Jeete Hai` en las 243 circunscripciones de la Asamblea de Bihar. La película ‘Chalo Jeete Hai’ se basa en la infancia del primer ministro y representa su viaje a través de las filas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, aparte de la proyección de la película, las celebraciones también incluirán un ‘Sewa Pakhwada` de dos semanas de duración. El ‘Sewa Pakhwada’ contará con campamentos de donación de sangre, impulsos de limpieza, exposiciones sobre los logros del primer ministro Modi y varias discusiones públicas en todo Bihar.

Los preparativos para las proyecciones ya han comenzado; La parte ha preparado 243 vehículos equipados con pantallas LED, con un vehículo asignado a cada circunscripción. Para hacer de esta iniciativa un gran éxito, el ministro de la Unión, Nityanand Rai, señaló los vehículos en Patna el martes.

El ministro de la Unión, Nityanand Rai, mientras se dirigía al público durante el evento, dijo: «Usando alrededor de 243 vehículos fijos con LED, proyectaremos la película Chalo Jeete Hai, que se basa en la infancia del primer ministro Modi. Esto no es solo una película, sino que la realidad de la infancia de PM. Ha visto la población, y ha visto los resultados de su propia madre en otros casos y la realidad de los pobres, el dolor de los pobres, el dolor de los pobres de los pobres. Todavía en el corazón del primer ministro «, como cita la agencia de noticias ANI.

Además, el BJP Bihar El presidente, Dilip Jaiswal, también presente en el evento, destacó los preparativos para las celebraciones.

Dilip Jaiswal, mientras hablaba con los medios de comunicación, enfatizó: «Vamos a celebrar el cumpleaños del primer ministro Modi, Sewa Pakhwada, y hemos marcado múltiples vehículos hoy, que mostrará la película sobre la infancia del primer ministro en todo el estado de la asamblea de noticias de Bihar.

El galardonado cortometraje nacional `Chalo Jeete Hai` está dirigido por Mangesh Hadawale y gira en torno a un niño impresionable que se inspira en la cita de Swami Vivekananda,» Wahi Jeete Hain, Jo Doosro Ke Liye Jeete Hain (solo aquellos que viven para otros, en realidad viven) «.» «.». «». «». «».

Justo un día antes del cumpleaños del primer ministro Modi, los preparativos para el Sewa Pakhwada de quince días están en pleno apogeo, con el BJP organizando campamentos de donación de sangre, unidades de limpieza y exhibiciones para mostrar las iniciativas del gobierno en todo el país.

BJP El Secretario General Nacional Sunil Bansal dijo: «La fiesta está haciendo todo lo posible para garantizar que los lakhs de personas se beneficien de los campos de donación de sangre organizados como parte de las celebraciones de 15 días», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





Fuente