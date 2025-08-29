Bihar en alerta máxima después de la aportación de amenazas terroristas de Pakistán







Se ha sonado una alerta de alta seguridad Bihar Después de los aportes que sugieren que tres terroristas de Pakistán han ingresado al estado a través de Nepal, dijo el jueves un funcionario. La sede de la policía de Bihar ha emitido una alerta a toda la policía del distrito y también ha emitido los nombres y fotografías de los terroristas, pertenecientes al equipo terrorista prohibido Jaish-e-Mohammed. Se sospecha que todos llegaron a Bihar a través de Nepal a través de Araria.

Hablando con PTI el jueves, Bihar DGP Vinay Kumar dijo: “Sí, se ha sonado una alerta general en todo el estado. Toda la policía del distrito Y se han dirigido varias otras alas de la policía de Bihar a mantener una vigilancia cercana y una vigilia ‘extraordinaria’ para frustrar cualquier intento de elementos antinacionales al intensificar las operaciones de patrulla y búsqueda de dominación del área. La seguridad ya ha aumentado en el estado «.

