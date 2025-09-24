Bihar: el jefe del Congreso Mallikarjun Kharge golpea a BJP en CWC Meetin en Patna







El Congreso el 24 de septiembre celebró la reunión de CWC en Patna antes de las elecciones de Bihar. En vista de fortalecer su control en todo el estado antes de las elecciones de la Asamblea, la reunión de CWC en Patna fue atendida por varios líderes de alto nivel como LOP Rahul GandhiMallikarjun Kharge y otros. Lanzando un ataque frontal contra el BJP, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, durante la reunión, acusó al BJP de orquestar ‘votación chori’ y polarización comunitaria.

El jefe del Congreso afirmó además que las elecciones de la Asamblea de Bihar marcarían el comienzo del fin del «gobierno corrupto» del gobierno de Modi.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, durante la reunión del Comité de Trabajo del Congreso (CWC) en curso en Patna, Mallikarjun Kharge también hizo una aparente referencia a las declaraciones y acciones recientes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cavó a la primera ministra Narendra Modi.

Jefe del congreso Kharge Dijo: «Nuestros problemas a nivel internacional son el resultado del fracaso diplomático de Narendra Modi y su gobierno. Los mismos amigos de los que el primer ministro se jacta como ‘mis amigos’ hoy ponen a India en numerosos problemas», como citan la agencia de noticias PTI.

Kharge agregó además que: «Hoy, cuando nuestra lista de votantes está siendo manipulada oficialmente, es esencial que celebremos nuestra reunión extendida de CWC en Bihar, la Madre de la Democracia, y reafirmemos nuestra promesa de proteger la democracia y constitución de este país».

Poniendo luz sobre las acusaciones de ‘votar chori’ en el BJP junto con la comisión electoral, Kharge dijo que hoy se plantean serias preguntas sobre la equidad y la transparencia de la propia Comisión Electoral.

En lugar de responder preguntas sobre las revelaciones de varios estados, la comisión electoral exige declaraciones juradas de nosotros, dijo el jefe del Congreso Kharge.

Mientras afirma sobre el presunto ‘Votar coro ‘Mallikarjun Kharge también dijo: «Siguiendo el ejemplo de Bihar, ahora se está tramando una conspiración en todo el país para eliminar los votos de millones de personas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Kharge, durante la reunión del comité de trabajo del Congreso, también destacó el ‘Votante Adhikar Yatra`que creó conciencia entre la gente de Bihar.

Mientras elogiaba al ‘votante Adhikar Yatra’, Kharge dijo que India está lidiando con muchos problemas. Estos problemas incluyen la desaceleración económica, el desempleo, la polarización social y la focalización y debilitamiento de las instituciones constitucionales autónomas, informó PTI.

Slammando al BJP, Kharge declaró además que el cambio interno dentro de la Alianza NDA pinta la imagen de cómo el partido gobernante es tan incierto sobre las próximas elecciones.

Algunos de los líderes más altos del Congreso se reunieron en Patna el miércoles para la primera reunión del comité de trabajo del partido en Bihar en la era posterior a la independencia. La reunión se organizó deliberadamente para crear una presencia significativa del Congreso en todo el estado antes de las encuestas de la Asamblea que probablemente se celebrarán en noviembre.

(Con entradas de PTI)





Fuente