Bihar CM Nitish Kumar anuncia `Schema de empleo de mujeres ministras principales ‘







Con el Elecciones de Bihar A la vuelta de la esquina a finales de este año, el primer ministro de Bihar, Nitish Kumar, anunció el viernes la aprobación de un nuevo esquema. Nitish Kumar anunció el viernes el ‘esquema de empleo de las mujeres del Ministro Principal’. El esquema tiene como objetivo proporcionar asistencia financiera a una mujer de cada familia en el estado para comenzar el empleo de su elección.

Al publicar en su cuenta de redes sociales X, el primer ministro de Bihar escribió: «A las mujeres se les daría una cantidad de Rs 10 mil como primera entrega para el empleo».

El Ministro Principal declaró además que «el proceso de aplicaciones sería determinado por el Departamento de Desarrollo Rural junto con el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda».

Hemos trabajado a gran escala para el empoderamiento de las mujeres desde la formación del gobierno en noviembre de 2005. Se han tomado muchas medidas importantes para hacer que las mujeres fueran fuertes y autocelevas. Ahora las mujeres no solo contribuyen en el progreso de Bihar con su arduo trabajo, sino que también son de sus familias … – Nitish Kumar (@nitishkumar) 29 de agosto de 2025

Briefing in detail about the scheme, the Bihar CM wrote, «Ever since the formation of the government in November 2005, we have been working on a large scale for women`s empowerment. Several important steps have been taken to empower women and make them self-reliant. Now, through their hard work, women are not only contributing to the progress of Bihar but are also strengthening the economic condition of their families. Continuing this mission, we have now taken an important and unprecedented decision in the interest of Las mujeres, que tendrán resultados positivos a largo plazo.

Junto con anunciar el esquema, Nitish Kumar También destacó los objetivos, cuyo objetivo es hacer que las mujeres de Bihar sean autosuficientes. Los objetivos enumerados por Nitish Kumar en su publicación X son:

1. Como asistencia financiera, una mujer de cada familia recibirá una cantidad de 10 mil rupias como la primera entrega para el empleo de su elección.

2. El proceso de recibir solicitudes de mujeres interesadas pronto comenzará. El acuerdo y el proceso completo para esto serán determinados por el Departamento de Desarrollo Rural, y el Departamento de Desarrollo y Vivienda Urbano también participará según sea necesario para la cooperación «, según el X Post por CM Nitish Kumar.

El Bihar CM mencionó en su cargo que después de seis meses de empleo, se realizaría una evaluación, después de lo cual se proporcionaría asistencia adicional de Rs 2 lakh según sea necesario para las mujeres. Además, los productos Haat se establecerían en todo el estado, vendiendo los productos hechos por las mujeres.

3. Desde septiembre de 2025, comenzará la transferencia de fondos a las cuentas bancarias de las mujeres.

4. Después de 6 meses de inicio de empleo para mujeres, se realizará una evaluación y se puede proporcionar asistencia adicional de hasta 2 rupias lakh según sea necesario.

Destacando la venta de productos fabricados por mujeres, el Bihar CM Nitish Kumar también escribió: “Los mercados de Haat se desarrollarán en todo el estado, a partir de aldeas a las ciudades, para la venta de productos fabricados por mujeres. Estoy seguro de que la implementación de este esquema no solo fortalecerá aún más la posición de las mujeres, sino que también proporcionará mejores oportunidades de empleo dentro del estado, y las personas no tendrán que dejar al estado para el empleo por compulsión «.

(Con entradas de ANI)









Fuente