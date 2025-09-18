Bihar: CM Nitish Kumar anuncia asistencia financiera de Rs 1,000 por mes







Ministro Principal de Bihar Nitish Kumar El jueves salió con otro esquema días antes de las elecciones de Bihar. El primer ministro Nitish Kumar anunció que el gobierno de Bihar proporcionará asistencia financiera de 1,000 Rs por mes a jóvenes desempleados que tienen títulos de posgrado por un período de dos años. Los estudiantes pueden beneficiarse del `Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayta Bhatta Yojana.

Anteriormente, este esquema era aplicable solo para los jóvenes desempleados que habían aprobado sus exámenes intermedios, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

CM Kumar, mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, dijo: «Me complace informarle que, según el programa de siete resoluciones del gobierno estatal, el» Mukhyamantri Nishchay Swayam Swayam Swayta Bhatta Yojana «operado anteriormente. Bajo este beneficio del plan jóvenes que han fallecido en artes, cienciay comercio «.

Al dirigirse más sobre el esquema, dijo además que «los jóvenes pasados ​​por posgrado en el grupo de edad de 20-25 años que no realizan ningún estudio en ninguna parte, se esfuerzan por empleo/empleo, no tienen ningún trabajo por cuenta propia, o que no han obtenido el empleo gubernamental, privado o no gubernamental también se pagará que el Ministro Principal resuelva la asignación de autoevaluación a la tasa de Rs 1,000 por mes por máximo de dos años». «

Desde la formación de un nuevo gobierno en noviembre de 2005, ha sido una prioridad de nosotros dar más y más empleos y empleos del gobierno juvenil y empleo y empoderar y competente. Usted es consciente de que se ha establecido un objetivo para proporcionar empleos y empleos del gobierno a una juventud crore en los próximos cinco años. Próximo… – Nitish Kumar (@nitishkumar) 18 de septiembre de 2025

Considerando que el Elecciones de la Asamblea de Bihar Se presentarán a finales de este año, el primer ministro Nitish Kumar ha lanzado tres esquemas en los últimos dos meses.

«Espero que los jóvenes usen esta asignación de asistencia para obtener la capacitación necesaria y prepararse para exámenes competitivos para que su futuro pueda ser asegurado», escribió el CM en su publicación en las redes sociales.

Desde la formación del nuevo gobierno en noviembre de 2005, proporcionar empleos del gobierno y empleo a más y más jóvenes y empoderarlos y habilitarlos ha sido nuestra máxima prioridad, dijo Nitish Kumar mientras recibe el desempeño del gobierno bajo su liderazgo.

El empleo ha sido uno de los principales problemas en Bihar, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Ministro Principal ahora se enfoca en los problemas al tiempo que afirma que «usted consciente de que un objetivo ha sido establecido para proporcionar empleos y empleos del gobierno a un juventud de millones de rupias en los próximos cinco años. En los próximos días, un gran número de nuevos empleos y las oportunidades de empleo se crean en los sectores gubernamentales y privados. Para lograr este objetivo establecido, los jóvenes son habilidades de desarrollo, lo que se realiza un gran empleo, que los empleos se crean. citado por la agencia de noticias PTI.

Nitish Kumar También dijo: «El objetivo de esta iniciativa del gobierno estatal es que los jóvenes del estado obtienen máximas oportunidades de empleo. Los jóvenes educados aquí se vuelven autosuficientes, calificados y orientados al empleo y pueden hacer una contribución importante al desarrollo del país y el estado», según lo informado por PTI.

(Con entradas de PTI)









Fuente