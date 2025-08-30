Bihar: BJP, los trabajadores del Congreso chocan por ‘abuso a PM’







El tema del abuso arrojado a la primera ministra Narendra Modi durante Rahul Gandhi‘S’ votante Adhikar Yatra ‘en Bihar se extendió en las calles el viernes cuando los trabajadores de BJP asaltaron la sede del Congreso del Estado, lo que llevó al líder de la oposición en Lok Sabha a declarar «la verdad siempre triunfa».

Los trabajadores de BJP en la capital del estado organizaron una marcha hacia el Ashram de Sadaqat, la sede de BPCC, y se enfrentaron con sus homólogos en el partido de oposición.

«No toleraremos el insulto al primer ministro Narendra Modi. Rahul Gandhi, su partido y socios de la alianza tendrán que disculparse», dijo el ministro de Estado, Nitin Nabin.

Una fila había estallado después de que un supuesto video mostró a una persona que usaba un improperio hindi contra Modi de un estrado criado durante el Yatra en la ciudad de Darbhanga, desde donde Rahul Gandhi, su hermana Priyanka Vadra y RJD Leader Tejashwi yadav se había ido a Muzaffarpur en motocicletas el miércoles.

La policía de Bihar arrestó a la persona que supuestamente usó un lenguaje abusivo. El acusado, identificado como Mohammad Rizvi alias Raza, de 20 años, fue arrestado de la localidad de Singhwara de la ciudad de Darbhanga. Se registró un caso contra él y otros sobre la base de una queja presentada por el BJP.

Congreso Slams BJP

El Congreso el viernes acusó al BJP de «atacar» y «destrozar» su oficina aquí con Rahul Gandhi, afirmando que la «falsedad y la violencia» no pueden soportar ante la verdad y la no violencia.

Gandhi afirmó que el Congreso continuará protegiendo la verdad y la Constitución.

«Quien haya usado un lenguaje abusivo merece la condena. Pero es incorrecto asociar el Congreso y el bloque de la India con el episodio. Y el ataque a la sede del Estado de nuestro partido fue abominable. Esperamos que el gobierno de Bihar tome medidas apropiadas contra el acusado. Está claro que el BJP está sacudido por el éxito del votante Adhikar Yatra», dijo el líder del Congreso.

