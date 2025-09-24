Bihar: BJP golpea al Congreso por organizar la reunión de CWC en Patna antes de las encuestas







Mientras que el Congreso organizó su primer CWC Reunirse en Patna después de la independencia, el Partido Bharatiya Janata (BJP) afirmó que la reunión en Patna estaba siendo atendida por aquellos que habían «insultado» a Bihar y su gente.

El líder de BJP, Amit Malviya, el miércoles, justo después de que comenzó la reunión de CWC, afirmó que la reunión de CWC en Patna estaba siendo atendida por personas que han insultado al estado.

El líder de BJP, Malviya, mientras publica en la plataforma de redes sociales X, dijo que «esta reunión (está siendo) a la que asisten los mismos líderes del Congreso que han insultado continuamente a Bihar y su gente e hizo comentarios despectivos».

La reunión del Congreso del Congreso en Bihar ha traído muchos mensajes para la Gran Alianza. En primer lugar, en esta reunión, los mismos líderes del Congreso se han reunido, que han insultado constantemente a Bihar y Bihar y han hecho comentarios indecentes. La reunión de CWC del Congreso que se celebra por primera vez en Bihar después de la independencia es en realidad … – Amit Malviya (@amitmalviya) 24 de septiembre de 2025

Al intensificar su ataque, el líder del BJP afirmó además que el Congreso que organiza su reunión del Comité de Trabajo (CWC) en Bihar Dado que la independencia fue el «último clavo en el ataúd» para el líder de Rashtriya Janata Dal (RJD) Tejashwi Yadavs de convertirse en el primer ministro.

Malviya, mientras cava en el Congreso y el presunto candidato de CM de la India, Tejashwi Yadav, dijo que «la reunión de CWC del Congreso, que ocurre por primera vez en Bihar desde la independencia, es, de hecho, el último clavo en el Coffin de Tejashwi Yadav» TEJASHA de convertirse en el primer ministro. Parece haber una consensus general entre el Congreso y su Coffin de TEJASHWI YADAV de que TEJASHWAY, que se convierte en el primer ministro. Parece haber una consensus general entre el Congreso y su Coffin de TEJASHWI ALLIES. Nunca será declarado la cara de CM «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Sugeriendo la división en la alianza de la oposición, el líder del BJP declaró además que las repetidas visitas repetidas de Rahul Gandhi a Bihar significan claramente el deseo del Congreso de establecerse como una fuerza paralela para RJD.

Maliya agregó: «Las visitas repetidas de Rahul Gandhi a Bihar y el activismo completo del Congreso indican claramente que el Congreso no quiere permanecer dependiente de RJD. Está poniendo toda su fuerza para establecerse como una fuerza paralela a RJD en Bihar, «como cita la agencia de noticias ANI.

Los comentarios del líder de BJP Malviya se producen cuando la reunión de CWC comienza hoy en Sadaqat Ashram, antes de las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar. La reunión de CWC en Patna está siendo asistida por líderes prominentes, incluidos Rahul Gandhi, KC Venugopal, Pawan Khera, el ex ministro principal de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, el Presidente del Comité del Congreso de Bihar Pradesh (BPCC) Rajesh Ram y otros líderes.

El momento y la ubicación de la reunión se consideran cruciales, ya que se espera que las elecciones de la Asamblea de Bihar tengan lugar en octubre de noviembre de 2025.

