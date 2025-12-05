BigXthaPlug habla sobre ‘All the Way’, mantenerse independiente y romper las reglas del hip-hop

BigXthaPlug no tiene miedo de desafiar el status quo. Pero cuando el rapero de Dallas se enteró de que lo habían nombrado VariedadEl disruptor del hip-hop del año, su primer impulso fue reír. «Cuando dices disruptor, significa que estás provocando una escena», dice. “Yo estaba como, ‘Hombre, ¿es algo bueno o malo?’ Luego lo pensé: significa que estoy haciendo ruido. Supongo que soy la buena versión del payaso de la clase”.

Esa autoconciencia define el improbable ascenso de BigX. En tan solo unos años, pasó de favorito regional a fuerza nacional, equilibrando barras pesadas y alma campestre mientras mantiene una independencia total. Su éxito cruzado, “All the Way” de 2024, con la participación de la estrella country en ascenso Bailey Zimmerman, no solo desdibujó las líneas de género, sino que las arrasó en su camino hacia un debut en el Top 5 del Hot 100.

«Originalmente hice esa canción para Morgan Wallen hace dos o tres años», dice BigX. «Nunca terminó entendiéndola, pero siempre supimos que era una gran canción».

Se hicieron llamadas a cantantes de country y, cuando llegó la versión de Zimmerman, BigX supo de inmediato que habían encontrado a su hombre. «Era simplemente diferente. Lo seguimos y aquí estamos».

Detrás de escena, “All the Way” se unió a través de una cadena creativa. El productor Charley Cooks comenzó a esbozar loops de guitarra cuando escuchó que BigX quería explorar la música country. «Enviamos esas ideas a Ben Johnson, quien escribió el libro con Jenna y KK Johnson», recuerda Cooks. “Luego envié todo a Bandplay y él se hizo cargo de allí”.

Para Bandplay, la fusión de géneros fue algo natural. “Al estar en Nashville, estoy escuchando ese sonido country todo el tiempo”, dice. “Simplemente tomé lo que ya había escuchado y le puse encima lo que hago en la escena hip-hop”. Mientras tanto, Cooks dice que el desafío era lograr el equilibrio adecuado. «Estaba tratando de descubrir cómo podíamos hacer que esto funcionara para X y seguir estando en su mundo».

La canción terminada, un himno a fuego lento sobre el desamor y las promesas incumplidas, suena tan cómodo en la radio country como a todo volumen en los parlantes del automóvil. Si bien es un desvío de su habitual rap contundente, BigX ve una línea clara. «Ya sea rap o country, todo es narración», dice. «Todo es sustancia. Eso es lo que conecta».

El éxito de la colaboración consolidó la reputación de BigX como un artista capaz de unir culturas. “Al principio estaba nervioso”, admite. «Pero gané una base de fans completamente diferente». El establishment del país también reaccionó favorablemente. “Cuando les mostramos a todos la música y les explicamos cómo queríamos hacerlo, tuvimos el 100% de apoyo del país”.

Para BigX, romper las reglas no es sólo un mantra creativo: es una misión. El rapero, que orgullosamente sigue siendo independiente, ha construido su imperio desde cero. «Mi papá siempre me enseñó que tienes que ser tu propio jefe», dice. «Cuando entré en el deporte, supe que quería ser independiente. Quería poder tomar mis propias decisiones».

El enfoque de BigX ahora se ha desplazado hacia la expansión. “Quiero conquistarlo todo: películas, comerciales, mi propio sello”, dice refiriéndose a 600 Entertainment, que ha contratado a artistas como Ro$ama y Yung Hood. «Estoy tratando de que sean más grandes que yo. Estoy tratando de retirarme temprano, ser un magnate». A medida que crece la atención, BigX recuerda rápidamente por qué tomó un micrófono por primera vez. «No es por la fama o por Internet», dice. «Estoy haciendo esto para cuidar a mis hijos».

Compositores: Xavier Landum, Charles Nelson Forsberg, Krishon Gaines, Ben Johnson, KK Johnson, Jenna Johnson

Productores: Banda, Charley Cooks, Austin Shawn

Creadores de éxitos:

Tocador de banda, productor

Charley Cooks, productor

Aaron Hunter, A&R, UnitedMasters

Ben Johnson, compositor

Jesse Morav, A&R, UnitedMasters