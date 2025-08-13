Big Motorcycle Touring revela el encantamiento oculto de Indonesia

Sumatra, Viva – La línea de Sumatran nuevamente es testigo de cómo los pasatiempos turismo Las motocicletas grandes pueden ser un medio de promoción del turismo y la cultura indonesia.

Leer también: La forma de Motul demuestra que su aceite de moto es torturado como el influencer de gira



Docenas de automovilistas de varias regiones del país, más participantes de Tailandia, Singapur, Brunei Darussalam y Malasia, tomaron el Lampung – Krui – Bengkulu – Sungai Penuh – Ruta Padang durante cinco días.

No solo el grupo central que sale de Lampung, cientos de ciclistas locales de Jambi, Pekanbaru, Medan, Aceh y Riau también animaron la etapa de viaje.

Leer también: La forma en que la comunidad de motocicletas y motores mostró la belleza natural de Indonesia



Las reuniones en cada ciudad de las ciudades altas crearon una espesa atmósfera de hermandad, así como oportunidades de apertura para la promoción de destinos locales.

El Secretario General de la Asociación de Motores Grandes Indonesios (IMBI), Muhammad Iqbal, dijo que esta gira de manifestación cruzada tenía una misión mayor que una simplemente una aventura.

Leer también: Desta golpeó la moto de los residentes mientras realizaba una gira en Lombok, esta es la cronología



«Cada kilómetro tomado es una oportunidad para introducir la belleza natural y la diversidad de la cultura indonesia. La gira no es solo una cuestión de adrenalina, sino también diplomacia cultural», dijo en un comunicado recibido por Viva Automotive, miércoles 13 de agosto de 2025

Al llegar a Padang, los participantes fueron recibidos con un convoy alrededor de la ciudad o truenos ondulados, seguido de la tradición de comer Bajamba con el jefe de policía de West Sumatra y el alcalde de Padang. Para los invitados del extranjero, esta experiencia es una profunda impresión de la amabilidad de la comunidad de Minangkabau.

«IMBI siempre cree que las pasatiempos de gira pueden ser un puente para presentar a Indonesia al mundo. Este viaje trae historias sobre costumbres, costumbres, historia y paisajes inolvidables», dijo.

El presidente de West Sumatra Imbi, Faisal, enfatizó que esta actividad era un lugar para fortalecer la solidaridad de los amantes de dos ruedas mientras promueve el potencial turístico regional.

Espera actividades similares continuarán siendo celebradas para alentar las visitas turísticas nacionales y extranjeras.

Con una combinación del espíritu de la hermandad, los impresionantes caminos naturales y la riqueza cultural en cada escala, motor de gira Grande en Sumatra muestra que los viajes de carretera cruzados transregionales pueden ser un medio promocional efectivo.

Desde la costa oeste hasta las montañas del interior, cada destino almacena historias que están listas para ser distribuidas al mundo.