Big Match Barcelona vs PSG, Pedri quiere disfrutar del partido

España, Viva – Barcelona Mirando el feroz partido contra Paris Saint-Germain (PSG) En el primer día 2 Campeón de la liga 2025/26 con pasión.

Mediocampista Pedri llama al duelo como un partido especial que debe disfrutarse, mientras que el entrenador Hansi Flick Enfatice la importancia del enfoque desde el primer minuto.

«Este es un partido que debemos disfrutar. Juegos como este siempre son especiales, especialmente en la competencia de clase de la Liga de Campeones», dijo Pedri desde el sitio web oficial del club el martes.

Agregó que la atmósfera positiva en el vestuario y el pleno apoyo de los fanáticos sería una capital importante para enfrentar el PSG.

Por otro lado, el entrenador Hansi Flick dio un mensaje firme a sus hijos adoptivos para que se desempeñen de manera óptima desde el comienzo de la pelea.

«El PSG es un equipo con una calidad extraordinaria. Tenemos que desempeñarse de manera óptima desde el primer minuto, porque en un partido como este un pequeño error puede ser fatal», dijo el entrenador alemán.

La película destacó la peligrosa velocidad de frente del PSG, de modo que la concentración completa se convirtió en un requisito absoluto. También enfatizó la importancia de la posesión de la pelota y la transición rápida para compensar el juego del oponente.

«Estamos listos y sabemos qué hacer para ganar», agregó.

La reunión de Barcelona y PSG en la Liga de Campeones esta vez se prevé que sea uno de los partidos más interesantes en la fase grupal.

Con el espíritu de los jugadores y las estrategias maduras del entrenador, el Blaugrana está decidido a asegurar puntos completos frente a sus propios seguidores. (Hormiga)