Yakarta, Viva – Empresas multinacionales en el campo de los servicios financieros, Deloitteque estaban en el Reino Unido registraron un declive ingreso Anual que terminó el 31 de mayo de 2025. Esta reducción se convirtió en la primera vez que la firma de contadores informó la contracción desde 2010. Esta ha sido la primera contracción desde 2010.

La firma de contadores en las cuatro grandes filas informó una contracción del 1 por ciento en año tras año (interanual) a £ 5.68 mil millones o RP 126.7 billones (un tipo de cambio de RP 22,323 por libra esterlina). La disminución de los ingresos de Deloitte UK se debe principalmente al lento desempeño de la unidad de negocios de consulta.

No solo Deloitte, otros tres cuatro grandes miembros también lucharon para enfrentar una disminución de la demanda desde Pandemi Covid. Esta condición alienta a las tres compañías a rescindir el empleo (PHK).

Aunque los ingresos se debilitan, las ganancias de los socios en realidad registran un aumento con una ganancia promedio por socio de capital, un 4 por ciento a £ 1.05 millones. Curiosamente, este es el quinto año consecutivo, Mitra Deloitte recibe una tarifa de más de £ 1 millón, más allá del logro promedio de los socios en las otras tres cuatro grandes empresas.

Ilustración de desafíos económicos

Deloitte dijo que este aumento fue el resultado de los pasos de eficiencia y control de costos.

Mientras tanto, la división de consulta registró una fuerte disminución del 10 por ciento a £ 1.68 mil millones porque el cliente se retrasó inversión en un gran proyecto de transformación. Por el contrario, otras tres líneas de negocios realmente crecen.

La unidad de negocios fiscales y de negocios legales aumentó un 7 por ciento. Mientras que la auditoría y el negocio de transacciones registraron un crecimiento del 3 por ciento.

«La compañía sigue siendo dura con el éxito de los clientes en todas las líneas de negocios», dijo el socio senior y CEO de Deloitte UK, Richard Houston, citado Financial Times el sábado 4 de octubre de 2025.

Houston dijo que el desempeño de la compañía aún era «robusto» en medio de complejas condiciones de mercado. No descartó la geopolítica y los desafíos económicos sostenibles hicieron que muchas organizaciones ahorraran costos cuidadosamente y posponieran la inversión.

«Teniendo en cuenta eso, las empresas deben revisar y hacer cambios en la empresa», agregó.

Deloitte ha llevado a cabo una gran reestructuración desde el año pasado al reducir el número de unidades de negocios de cinco a cuatro, así como llevar a cabo varias rondas de recortes de empleados. El presupuesto para aumentos salariales y bonos este año también se reduce £ 10 millones a £ 253 millones.