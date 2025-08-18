Big Big refuerza el equipo de marketing con promociones y nuevas contrataciones

Miembros principales de GrandeEl equipo ejecutivo ha sido promovido en el departamento de marketing, con efecto inmediato. Además, el indie hizo nuevas contrataciones en sus departamentos de marketing, creativos, digitales, publicitarios, transmisiones e internacionales.

Brianne Deslippe ha sido mejorado al vicepresidente senior de marketing, con Barba de Amy se mudó al vicepresidente de marketing y Sudor de Morgan al vicepresidente de servicios creativos.

Más recientemente, Deslippe fue vicepresidente senior de campañas globales internacionales y encabezadas para artistas e improntas de gran fuerte. Antes de sus 10 años en Big Loud, Deslippe tenía roles de marketing y promoción de música en Canadá. En 2022, Beard tenía papeles de marketing en MCA Nashville, donde dirigió campañas para Alan Jackson, Sam Hunt, Maddie y Tae, Parker McCollum, Dierks Bentley y más. En su nuevo papel en Big Loud, Beard continuará agudizando su ventaja como la fuerza de marketing detrás de algunas de las estrellas más brillantes del país como Stephen Wilson Jr., Charles Wesley Godwin y el dúo en ascenso Thelma & James.

Sweat lidera el equipo creativo interno de la etiqueta, supervisando videos musicales, diseño visual, fotografía y creatividad en general de marca para una lista de tapa de gráficos y definición de géneros. Un miembro del equipo de gran ruidoso desde 2014, Sweat ha ayudado a dar forma a la identidad visual de la etiqueta y sus artistas desde cero.

Unirse a Big Loud este año hay nuevos jefes de departamento Cervecero de CoreyVicepresidente de medios y relaciones públicas; Jen DanielsonVP de transmisión; y Alex Henderson, Vicepresidente de marketing global. Brewer se une al equipo de Atlantic Records, donde encabezó las galardonadas campañas mediáticas para artistas que encabezan los listas como Burna Boy, Kehlani y Wallows. Danielson aporta 20 años de experiencia a su posición con paradas anteriores en Warner Music Group, Pandora y CMT.

Henderson ha trabajado en sectores principales e independientes y más recientemente en su papel en EMI demostró ser integral en el primer álbum No. 1 del Reino Unido de Morgan Wallen, así como entregando resultados destacados para Bastille, Chemical Brothers, Bon Jovi y más.

“Esto marca un nuevo capítulo emocionante para Grandes discos fuertes«, Dice el cofundador y CEO Seth England.» Estos anuncios bien ganados reflejan la dedicación y el talento de nuestro equipo, y este grupo excepcional de líderes está listo para impulsar la próxima era de desarrollo de artistas, innovación e impacto generacional «.

En la foto de arriba desde arriba: Hired (LR): Corey Brewer, Alex Henderson, Jen Danielson. Promocionado (LR): Brianne Deslippe, Amy Beard, Morgan Sweat.

+ + Femme hacia adelante ha anunciado la quinta cohorte de su Next Gem Femme Mentorship Program. Esta iniciativa acelera las carreras de las mujeres jóvenes de color, ofreciéndoles acceso a los principales líderes de la industria en todos los sectores, como marketing, publicidad, eventos en vivo, giras, gestión de talentos, relaciones de artistas, televisión y cine y desarrollo de negocios.

La cohorte de este año incluye al gerente y hermana de Burna Boy, Romani Oguluademás de Poi oium para tuJefe de música de Spotify Sudáfrica, y Natasha Stambuli de Boomplay (Kenia), entre otros.

Sobre la base de los éxitos anteriores del programa, la quinta cohorte de Next Gem Femme contará con más de 100 mentores de algunas de las organizaciones más prestigiosas, que ayudarán a guiar e inspirar a la próxima generación de mujeres en la industria del entretenimiento. Los aprendices también obtendrán acceso a coaching profesional, conocimiento interno y oportunidades exclusivas de redes.

Como parte de nuestro compromiso continuo con la diversidad y el crecimiento global, Femme It Forward se está expandiendo internacionalmente, forjando nuevas asociaciones en África y el crecimiento de su red de mentores para incluir a más mujeres en la industria del deporte y otros campos tradicionalmente subrepresentados «.

«El próximo programa de tutoría Gem Femme se trata de romper barreras y crear oportunidades reales para mujeres jóvenes de color», dijo Heather Lowery, presidenta y directora ejecutiva de Femme It Forward.

«A medida que iniciamos nuestro quinto año, estoy más emocionado que nunca por ver el crecimiento que estamos impulsando, no solo al expandirse a nivel mundial en África, sino también al traer mentores más diversos de campos como deportes, negocios y tecnología. Nuestra asociación con HBCU Week es solo una forma más en que les abremos puertas para mujeres talentosas de las comunidades históricas. La industria del entretenimiento y más allá.

+ + Hamzaa ha firmado a Canciones recetadas Reino Unido.

El EP debut de Hamzaa en 2018, «First Signs of Me», atrajo su atención temprana con canciones profundamente personales que abordan la salud mental, el amor y la juventud. La canción principal «You», ayudó a Hamzaa a obtener una invitación para actuar en «Later … con Jools Holanda de la BBC, catapultando aún más su carrera. Desde entonces ha actuado en otros programas de televisión a nivel internacional.