Big Bear Film Festival anuncia la primera lista de programación

El Festival de cine de Big BearUn escaparate que tendrá lugar en la comunidad de la montaña del sur de California del 24 al 29 de septiembre, incluirá las películas de la noche de apertura «Big Bear Move» y Buddy Comedy «Ala. »

Las características narrativas y los documentales que se presentarán incluyen «John Candy: I Like Me», «Stop the Insanity: Finding Susan Powter», «Strait Undercover», «Forge», «Bunnylovr» y «Puppy Love».

Los aspectos más destacados locales incluyen el documental «Big Bear Move», la película de terror romántica queer «Shadows of Willow Cabin» y Mystery Horror Thriller Short «Idle/Wild». La alineación también incluye proyectos generados por IA «Acerca de un héroe» y «Truckin».

La noche de apertura del Big Bear Film Festival también incluirá una gala con un discurso de apertura de la ex ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso.

El evento destacará las narraciones en tecnologías teatrales, literarias, de audio, IA y más emergentes. Además de exhibir una selección de películas, comedia en vivo, juegos, música y un espectáculo de autos Lowrider que aparecen en el evento.

Los lugares incluyen el Teatro Neuehouse Holcomb en Sunnybrook Estate, Utopia House en el Hotel Marina Riviera y los teatros Big Bear Village.

Damien S. Navarro, ex CEO de Outfest y CEO de Fest Producer de Hueco Tanks, dijo: «He tenido la oportunidad de encabezar y contribuir a los laboratorios, festivales y programas de premios con BAFTA, IMDB, Sundance, Easterseals, AMPAS y Golden Globes Foundation/HFPA, siempre con una idea de Iceity, representación y, finalmente, y Removing Barriers.

Navarro continuó: «El Festival de Cine de Big Bear abraza cómo las narrativas de hoy se mueven fluidamente a través del cine, la televisión, los juegos, la música y los medios inmersivos. Nuestra misión es crear una incubadora que sea accesible, inclusiva, colaborativa e inspire la creatividad de la naturaleza».

En el mes de la herencia hispana, el festival de cine exhibirá una lista de programación latina y en español con un homenaje al dúo de comedia Cheech & Chong.

El 27 de septiembre, la invasión Big Bear Lowrider consistirá en autos de exhibición personalizados, música y vendedores, seguido de una característica triple de «Boulevard Nights», «Born in East La» y «Cheech & Chong: Last Movie».

El festival también destacará las historias de AAPI, Black, Hispanic, LGBTQIA+ y discapacitados, junto con títulos producidos indígenas como «Our Water Ways».

También se espera que el público escuche de una gran cantidad de oradores principales, paneles y discusiones de mesa redonda de la presidenta de Basset Vance Productions Lynette Ramirez, Courtney Holt de Moonbug, fundadora de la brigada de ciudadanos verticales Matt Walsh y otros.

El festival espera dar la bienvenida a más de 8,000 asistentes durante seis días.

Los boletos salen a la venta el 1 de septiembre, con pases de precios tempranos disponibles solo hasta entonces. Los precios van desde $ 15 para boletos locales y estudiantiles a $ 695 para un pase de cumbre con todo incluido.