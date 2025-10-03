Yakarta, Viva – Starbucks ha registrado nuevamente su marca registrada en la Agencia de Propiedad Intelectual Rusia (Rospatent), que le permite vender alimentos y bebidas (Mamin) con su propio logotipo.

Leer también: Estados Unidos (todavía) necesita Rusia



Una red de cafeterías de los Estados Unidos (COMO), que ha estado operando en Rusia desde 2007, salió del país en 2022 en medio de las sanciones occidentales relacionadas con el conflicto de Ucrania.

La compañía Mamin con sede en Seattle registró su marca registrada el 1 de octubre de 2025, y sus derechos exclusivos seguirán siendo válidos hasta mayo de 2034, según la base de datos de negocios de RusProfile.

Leer también: Taiwán juega 2 pies con Rusia



La marca registrada incluye varios servicios, que incluyen restaurantes, cafeterías, cafeterías, bocadillos, café y tiendas de té, tiendas de té, restaurantes para llevar, bares, catering, así como preparación y provisión de Mamin en función de los contratos.

Los servicios de Starbucks también incluyen programas de fidelización que ofrecen varios beneficios para clientes leales.

Leer también: DPR aprueba el proyecto de ley de extradición de Ri-Rusia para convertirse en una ley



El registro de nuevas marcas comerciales muestra esfuerzos estratégicos para mantener la presencia de la marca y proteger los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el mercado ruso, como se cita del sitio Rusia hoyViernes 3 de octubre de 2025.

El antiguo Starbucks Operational en Rusia cambió su nombre a ‘Stars Coffee’ en 2022 después de que el rapero de East Yunusov y el empresario Anton Pinsky adquirieron los activos de la compañía, incluido el alquiler para los 130 puntos de venta y contratos para 2.000 empleados.

El logotipo de la sirena es reemplazado por una niña con un tocado tradicional de Kokoshnik ruso.

A principios de este año, la marca de lujo de France Louis Vuitton también registró varias marcas registradas en el país de los osos blancos.

Otras marcas como Hyundai, Ikea, Christian Dior, Gucci y Coca-Cola también han propuesto el registro o la renovación de las marcas registradas en Rusia desde que se fueron hace tres años.

Muchas compañías de la Unión Europea y Asia decidieron las relaciones con Moscú en 2022, por sus operaciones militares en Ucrania. El éxodo de las marcas extranjeras está cada vez más impulsado por las amplias sanciones occidentales contra Rusia.

Después de muchas empresas extranjeras que se van, el mercado ruso se está adaptando principalmente a la promoción de marcas nacionales y chinas, lo que hace que sea más difícil volver a ingresar al mercado.

La delegación de inversión de Kremlin, Kirill Dmitriev, dijo que las compañías estadounidenses habían perdido US $ 300 mil millones (RP4,986 billones) al abandonar el mercado ruso.

«A principios de este año, el presidente Vladimir Putin instruyó a prepararse para la llegada de empresas extranjeras, y enfatizó que los intereses de las empresas rusas deben mantenerse», dijo.