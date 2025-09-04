





El líder principal del Congreso y el diputado de Rajya Sabha P Chidambaram ha acogido con la bienvenida Racionalización de GST y los recortes de tarifas, pero criticó el movimiento por ser «8 años demasiado tarde». En una publicación sobre X, Chidambaram dijo que el diseño y las tasas GST actuales no deberían haberse introducido en primer lugar, y agregó que la oposición había advertido repetidamente contra estos temas durante años, pero sus súplicas fueron ignoradas.

«La racionalización de GST y la reducción de las tasas en una variedad de bienes y servicios son bienvenidos, pero 8 años demasiado tarde. El diseño actual de GST y las tasas que prevalecen hasta hoy no deberían haberse introducido en primer lugar. Hemos estado llorando ronco durante los últimos 8 años contra el diseño y las tasas de GST, pero nuestras placeres cayeron en los oídos de los sellados», escribió.

Chidambaram Además cuestionó el momento del gobierno para las reformas, especulando sobre las posibles razones detrás del cambio repentino. Sugirió múltiples factores económicos y políticos que pueden haber influido en la decisión después de ocho años de retraso, incluidas las tarifas impuestas a los bienes indios a los Estados Unidos, así como las elecciones en Bihar que se celebrarán a finales de este año.

«Será interesante especular sobre lo que llevó al gobierno a hacer los cambios: ¿un crecimiento lento? ¿Al aumento de la deuda de los hogares? Añadió. Todo el Congreso de Trinamool de la India (TMC) también reaccionó con fuerza, calificando el reversión de la tasa de GST como una «victoria para la gente común» lograda después de una presión sostenida sobre el gobierno.

La fiesta destacada Ministro de finanzas Nirmala Sitharaman es anterior sobre los impuestos sobre la prima de seguros, que el primer ministro de Bengala Occidental y el jefe de TMC, Mamata Banerjee, habían criticado como «cruel» y «anti-personas». Además, criticó al gobierno de la NDA liderado por BJP por ser «sordos» y solo actuar «cuando se acorraló».

«Una victoria arrebatada por un régimen sordido de tono que solo escucha cuando se ve obligado. Desde el primer día, Smt. @MamataOfficial advirtió al Ministro de Finanzas que las primas de seguros graves eran crueles, antipopulares, y disuadiría a las familias de asegurar su futuro, dejándolos vulnerables a los tiempos de crisis de crisis. Actos cuando se acorralan.

Anteriormente, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció una reducción radical en GST, con el objetivo de proporcionar alivio a los hogares, agricultores, empresas y el sector de la salud. Denominado como la «reforma GST de próxima generación», la decisión se produce como una Regalo de diwali para la nación y se espera que alivie el costo de vida al tiempo que aumenta la actividad económica. La 56ª Reunión del Consejo de GST decidió racionalizar las tasas de GST a dos losas de 5 por ciento y 18 por ciento al fusionar las tasas del 12 % y el 28 %.

