Bienvenido el 80º Día de la Independencia de Indonesia, el Banco Mandiri aceleró a los jóvenes de la educación financiera a través de la simple

VIVA – Bienvenido el 80 cumpleaños de la República de Indonesia, Banco Mandiri fortalecer su contribución en la expansión de la educación financiera entre los círculos generación joven. A través de la expansión de Mandiri Savings Simple (depósitos de estudiantes), Bank Mandiri fomenta la formación de personajes financiero estudiantes de una edad temprana como parte de los esfuerzos para desarrollar económicos sostenibles.

SVP Retail Deposit Solution Solution Bank Mandiri Rudi Nugraha dijo que esto se convirtió en parte de la estrategia a largo plazo de la compañía para acelerar el acceso financiero para todos los niveles de la sociedad, así como para apoyar la visión del gobierno en la creación de una generación dorada 2045. Uno de los principales pilares es la sistemática con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) a través del estudiante uno de los estudiantes de cuentas (Chasing).

Por esta razón, hasta finales de junio de 2025, el Banco Mandiri tenía más de 200 actividades y educación de educación financiera en varios niveles escolares desde primaria hasta la escuela secundaria, repartidas en varias regiones de Indonesia. Esta actividad también implica el proceso de abrir una cuenta simple como un paso concreto para expandir el acceso bancario a los estudiantes.

Como resultado, hasta finales de junio de 2025, el número de cuentas de ahorro de Mandiri de los ahorros de los estudiantes ha alcanzado más de 2.8 millones de cuentas con un aumento del 15.27% (año tras año).

«Los ahorros simples se han convertido en parte de nuestros esfuerzos para construir la base financiera de los estudiantes indonesios. El banco Mandiri quiere hacer de los hábitos de ahorro como un estilo de vida desde una edad temprana, al tiempo que alentan a los jóvenes a ser financieramente independientes», dijo Rudi en su declaración oficial, el jueves (7/8).

Rudi explicó, Bank Mandiri ve la educación financiera como un elemento importante en el desarrollo equitativo.

«Continuamos expandiendo el alcance, tanto a través de la infraestructura, la colaboración y la educación sostenible. Esto es parte del espíritu de los pasos independientes para la avanzada Indonesia que planeamos acelerar el crecimiento sostenible», agregó.

Agregó que la transformación del banco mandiri en el sector de servicios digitales y los productos financieros también se centró en llegar a la generación más joven. Con un enfoque adaptativo y educativo, Bank Mandiri busca inculcar la comprensión financiera desde una edad temprana. Este esfuerzo es una parte importante del viaje de Bank Mandiri para empoderar a la comunidad que va financieramente desde aulas hasta esquinas del país.

«Bank Mandiri cree que el desarrollo económico debe estar respaldado por la alfabetización equitativa. La educación financiera para los estudiantes de hoy es una inversión social para el futuro de la nación», concluyó.