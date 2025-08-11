Bienvenido el 80 aniversario de la República de Indonesia, Polantas en toda Indonesia compartió 214 mil banderas y 10 mil rosas

Yakarta, Viva – Dirección de tráfico (Ditlantas) Polda y el personal de todo Indonesia mantuvieron con éxito una acción de movimiento Polantas Saludo del 4 al 10 de agosto de 2025, dando la bienvenida al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

La actividad que tuvo lugar simultáneamente en varias regiones se convirtió en una manifestación tangible de la cercanía y la preocupación de las Polantas para la comunidad de usuarios de la comunidad, así como en el encendido del espíritu del nacionalismo.

En la acción, Polantas distribuyó 214,477 hojas bandera Merah Putih al conductor del transporte de carga y la comunidad de vehículos de cuatro ruedas, así como 10,604 tallos flor Mawar para las comunidades de motocicletas y los taxistas de motocicletas en línea.

Kakorlantas Polri El Inspector General de Policía Agus Suryonuroho reveló que esta actividad fue un símbolo del cálido saludo de Polantas para todos los usuarios de la carretera.

«Saludar al público, distribuir la bandera roja y blanca, y una rosa es una manifestación tangible de Polantas Peduli. Esperamos que esta actividad fomente un sentido de nacionalismo, unión y alegría para dar la bienvenida al 80 aniversario de la independencia indonesia», dijo Kakorlantas.

El movimiento de Polantas dice que continuará llevándose a cabo en varios impulso, no solo para conmemorar el gran día, sino también para fortalecer las relaciones entre Polantas y la comunidad y alentar una cultura ordenada de tráfico en toda Indonesia.