Bienvenido el 130 aniversario, Bri Jaring Karya periodística inspiradora a través de News Fest 2025

VIVA -Este de la conmemoración del 130 cumpleaños Bri que cae el 16 de diciembre de 2025, Bri nuevamente presenta un programa especial, a saber Festival de noticias 2025, Competencia periodística nacional, que es la entrada para la selección inicial del prestigioso programa BRI Fellowship Journalism 2026.

Leer también: Equipando a la generación más joven con educación financiera, BRI comparte consejos de gestión financiera inteligente



Este programa está diseñado como un foro para desarrollar la capacidad de los periodistas, así como fomentar trabajos periodísticos que sean significativos, integridad y que tengan un impacto en la comunidad.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que News Fest no es solo una competencia, sino un espacio abierto para que los periodistas innoven y distribuyan creatividad periodistas.

Leer también: Fortalecimiento de la economía del pueblo, BRI y Medco E&P Jalin Colaboración estratégica del Programa de Empoderamiento de MIPYME



«Nuestro News Fest es un vehículo para apreciar a los periodistas para mostrar perspectivas sobre temas relevantes con la vida de las personas. Esperamos que el nacimiento de obras periodísticas que sean inspiradores, significativas y a favor del interés público. Los medios de comunicación son un socio estratégico de BRI para expresar nuestros mensajes e iniciativas al público, y a través de este programa queremos establecer relaciones cercanas con la comunidad de la prensa», dijo Dhanny.

Al organizar News Fest 2025, BRI coopera con la Asociación de Medios Siber de Indonesia (AMSI), una organización profesional que alberga cientos de compañías de medios en línea en todas las provincias indonesias.

Leer también: Establecer sinergia con el Ministerio de Forestación, Bri que empodera a los residentes fomentados a través de la construcción de BLK en Nusakambangan



Esta colaboración garantiza que la competencia tenga lugar de manera creditativa y transparente, mientras que aún se basa en el código periodístico de ética y estándares nacionales de calidad de prensa. AMSI juega un papel no solo como socio, sino también como curador y panel de jurado independiente que consta de profesionales experimentados de medios.

Al llevar a cabo el espíritu de «junto con la gente, Indonesia Maju», News Fest 2025 presenta cuatro subtemas principales que están en armonía con el compromiso de Bri de apoyar el desarrollo nacional de manera inclusiva, a saber:

Servicios de inclusión inclusiva y financiera Transacciones y digitalización BRI Empoderamiento de Umkm y Umi Servicio prima bri

A través del subtema, los participantes fueron invitados a presentar obras periodísticas que pudieron resaltar el papel de BRI para fortalecer las articulaciones de la economía del pueblo, así como mostrar un retrato de Indonesia que avanzaba.

News Fest 2025 se lleva a cabo del 15 de septiembre al 31 de noviembre de 2025, abierto a periodistas de varias plataformas: televisión, radio, medios impresos y medios en línea. La competencia cubre la categoría de noticias para la televisión, la radio y los medios impresos, así como noticias difíciles y noticias para medios en línea.

Más que una competencia, las mejores obras de News Fest se considerarán en la selección inicial de BRI Fellowship Journalism 2026, un programa de fomento de jóvenes periodistas que ha sido ampliamente conocido como una de las iniciativas de creación de capacidad de prestigios más prestigiosas de Indonesia.

Para obtener más información relacionada con el mecanismo de registro, los criterios de evaluación, al horario completo, los participantes pueden visitar la página oficial en www.bri.co.id/newsfest.