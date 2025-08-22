Bienvenido al jugador holandés Sundanese, Mauro Zijlstra

VIVA – posibles atacantes Equipo nacional Indonesia, Mauro zijlstrafinalmente llegó al país el viernes 22 de agosto de 2025. La llegada de este joven delantero para completar el proceso de transferencia de ciudadanía desde Holandés Convertirse en ciudadano indonesio (WNI).

La noticia de la llegada de Mauro fue distribuida directamente por el Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO), Arya Sinulingga, a través de cargas de video en su cuenta personal de Instagram. En la grabación, Zijlstra fue visto visitando la oficina de PSSI.

Después de aterrizar en Indonesia, la agenda de Mauro era bastante densa. Está programado para visitar la embajada holandesa en Yakarta para completar el proceso administrativo de naturalización. Además, este joven delantero también se someterá a una serie de otras actividades relacionadas con la transferencia del estado de ciudadanía para defender Equipo nacional indonesio.

Se sabe que Mauro Zijlstra tiene sangre de Bandung, West Java. El plan, se proyecta que fortalezca el equipo de Garuda Muda en el evento de calificación de la Copa Asiática U-23 2026 que se llevará a cabo a principios de septiembre. Se espera que la presencia de Mauro aumente la potencia de las líneas de primera línea de Gerald Vanenburg.

El jugador nacido en Zaandam, Países Bajos, el 9 de noviembre de 2004 tenía solo 20 años. Será naturalizado como ciudadano porque tiene sangre Sunda Del linaje de la abuela de su padre. Se dice que el padre mismo tiene una sangre mixta de Indonesia y holandés.

Curiosamente, esta temporada Mauro tiene el potencial de sentir la atmósfera de la competencia de élite de la Liga Holandesa, Eredivisie. Si obtienes un minuto de juego regular allí, claramente será una gran ventaja para el equipo nacional indonesio.