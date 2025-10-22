Bienvenido a Derry Cast en la precuela de la serie de terror ‘disgusting’ de HBO

HBO’la nueva serie de terror de “Eso: Bienvenido a Derry”, no es para personas aprensivas.

La historia del origen de Pennywise en ocho episodios (Bill Skarsgard) tiene lugar en 1962 y sirve como precuela de “It” (2018) y su secuela “It: Chapter Two” (2019).

Director Andy Muschiettiquien desarrolló el proyecto con su hermana Barbara Muschietti y el escritor y co-showrunner Jason Fuchs, dice que no se contuvo a la hora de cargar cada episodio con la mayor cantidad de sangre y sangre posible. «Creo que al público le gusta que lo sorprendan, que lo estimulen como antes no lo sentía», me dijo en la conferencia. “Bienvenidos a Derry” estreno en el lote de Warner Bros. en Burbank el lunes por la noche, y agregó: «Lo hicimos más intensamente en todos los aspectos».

Barbara dijo que le sorprendió que el estudio nunca retrocediera en sus planes. “Mientras estábamos filmando, no dejaba de pensar: ‘Voy a recibir la llamada’”, recordó. «Pero seguimos presentando estas escenas y episodios y ellos siguieron respondiendo y amándolos. Hemos sido muy afortunados de contar con el apoyo del estudio».

Paige Taylorquien interpreta a una madre que se mudó a Derry con su esposo, un oficial del ejército, y su hijo pequeño, dijo que Barbara le había advertido que no viera el programa porque la actriz dio a luz hace apenas seis meses a su primer bebé. «Ella me dijo: ‘Acabas de tener un bebé, cariño. Tal vez tómate un tiempo para verlo porque esos primeros episodios…'», dijo Paige. «¿Pero sabes qué? Si vas a hacerlo, hazlo, hazlo hasta el final. Es mucho. Es una locura. Y tuve… un parto sin medicamentos, así que estuve en eso. Así que sí, me afectó un poco más… Fue bueno que ella me advirtiera porque sentía náuseas».

O, como Paige articuló con una gran sonrisa: «¡Está jodido!».

Chris Tizaquien interpreta a un soldado del ejército en la serie, dijo que no comprendió el alcance del horror hasta que vio el programa. «Hay cosas que van a ver que son apropiadamente repugnantes», dijo.

Fuchs recordó que su familia vio el programa. «Me dicen: ‘¿Es eso lo que tenías en la cabeza? ¿Eso es lo que estaba pasando cuando estabas grabando esa escena en tu computadora portátil?'», dijo. «Sí, pero creo que es un espectáculo sobre la oscuridad dentro de todos nosotros. Todos tienen la oscuridad. Todos tienen la luz. Puede que yo tenga más». [darkness] que la mayoría, pero en el caso de programas como este, sin duda es muy útil. Realmente queríamos traspasar los límites en términos de horror, sustos y violencia. Es despiadado. No se anda con rodeos”.

Mientras tanto, les pedí a los Muschietti una actualización sobre sus Ordenanza película. Variedad informó exclusivamente en 2023 que Andy iba a dirigir “Batman: The Brave and the Bold” para DC. Esta entrega de Batman es independiente de la franquicia Caped Crusader de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson.

«La intención es que sí, pero no podemos hablar de eso», dijo Barbara cuando le pregunté si la película todavía estaba en marcha.

Andy dijo: «Tenemos que esperar unos meses, un par de meses, para empezar a hablar de ello». Pero luego se dio cuenta de que incluso esa podría haber sido demasiada información: «Ya lo arruiné».

“It: Welcome to Derry” se estrena en HBO el 26 de octubre.