Bienvenido a 15 mil participantes, WMSJ hizo una coreografía de independencia indonesia de 80 años

Yakarta, Viva – Mundo musulmán Scout Jamboree (WMSJ) 2025 hizo una coreografía antes del 80 aniversario de la República de Indonesia. Uno de ellos es formando el número 80 en el momento de la pre-ceremonia WMSJ que se celebró en el campo principal del campamento de Cibubur, East Yakarta hace algún tiempo.

La actividad fue dirigida directamente por la presidenta de WMSJ, Riza Azhari, junto con el liderazgo del líder del comité, Aditya Warman, Akrimul Hakim y Zakiyanto Arief.

Riza dijo que el entusiasmo del comité WMSJ no se desvanecía ni siquiera bajo el sol. Agregó la coreografía como una expresión de gratitud para el progreso. Indonesia Hacia la edad de un siglo.

«Nosotros, del Comité WMSJ, en conmemoración del centenario de Gontor, felicitamos el 80º Día de la Independencia de Indonesia. Esta es una forma de nuestra gratitud y amor a Indonesia. El Comité WMSJ hizo una coreografía de 80 años de la Independencia de Indonesia para dar la bienvenida a 15 mil participantes que asistirán al 9-14 de septiembre de 2025,» RIGA, en su declaración, el martes, el martes 12, el martes, el martes 125.

Riza afirmó que WMSJ no era solo un lugar para conocer a los jóvenes musulmanes, sino también un medio para inculcar valores nacionales. Además del valor de exploración y los internados islámicos, los eventos a los que asistirán más de 15 mil participantes de varios países también se llenarán material sobre Pancasila, la Constitución de 1945 y Asta Cita que se lanzó Presidente Prabowo Subanto.

«Cada participante recibirá una información sobre la información nacional. Queremos dar a luz a los jóvenes que están listos para continuar la lucha de los líderes nacionales para desarrollar Indonesia en el futuro», dijo.

WMSJ 2025 tendrá lugar del 9 al 14 de septiembre de 2025 en el campamento de Cibubur, presentando a miles de participantes desde el hogar y el extranjero. Además de las actividades del campamento y de exploración, este evento también será un lugar para el intercambio cultural, la educación nacional y la amistad internacional.

Anteriormente, el principal experto de la Oficina de Comunicación Presidencial, Hariqo Wibawa Satria dijo que el Jamboree mundial de Scout Musulmán de 2025 estaba en línea con la lucha del presidente indonesio Prabowo Subianto, a saber, realizando la independencia y la justicia social.

«El Jamboree del Scout Musulmán mundial de 2025 que se celebró en el marco de 100 años de Gontor estaba en línea con lo que había sido luchado desde el principio hasta ahora por el Presidente de la República de Indonesia, el Sr. Prabowo Subianto, a saber, el orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social», dijo Hariqo.

«Esto también se escribe en los programas de Asta Cita número 1, 4 y 8 y noveno prioridad, a saber, el mantenimiento de las relaciones internacionales propicias. Creemos que el Islam es una religión que es una bendición para toda la naturaleza. Desde Indonesia estamos llevando a cabo la paz mundial», continuó.