Bienes ilegales RP. 6.8 billones de aduanas aseguradas en el período de enero-septiembre 2025

Yakarta, Viva – Ministerio de Finanzas a través del Director General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), informa Djaka Budhi Utama, bienes ilegales con un valor total de RP 6.8 billón asegurado con éxito Grupo de trabajo Erradicación del contrabando de bienes ilegales y erradicación del grupo de trabajo de bienes especiales (BKC), durante enero-septiembre de 2025.

Afirmó que el gobierno está comprometido a suprimir la práctica del contrabando y la circulación de bienes ilegales que dañan al país, al tiempo que protegen a la industria nacional.

Por lo tanto, Djaka dijo que el fortalecimiento de la supervisión a través del grupo de trabajo dos, que fue efectivo en el funcionamiento desde julio de 2025, era una parte integral de los esfuerzos y estrategias para mantener la soberanía económica nacional.

«Este grupo de trabajo es la primera línea para aumentar el cumplimiento comercial, así como para apoyar el crecimiento económico inclusivo y sostenible», dijo Djaka en su declaración, citado el lunes 6 de octubre de 2025.



Aduana de Batam exposúa el rendimiento de la supervisión

El logro total del período fue reconocido por Djaka fue el resultado de 22.064 acción en el campo de la aduana y los impuestos especiales. De esta cantidad, hasta 7,824 acción en el sector aduanero alcanzó un valor de Rp 5.5 billones, mientras que en el campo de impuestos especiales de 14,240 acciones por valor de Rp 1.3 billones.

En ella incluye acción cigarrillo Ilegal 813.3 millones de tallos y 211.6 mil litros de bebidas alcohólicas. El siguiente progreso se llevó a cabo con 147 investigaciones, con 173 sospechosos y el ultimum Remidium una multa de Rp 122.4 mil millones.

Además de la puerta para ingresar al país, Djaka explicó que la aduana también fortaleció la supervisión digital a través de operaciones cibernéticas. Desde 2023, se han cerrado hasta 953 cuentas ilegales del mercado.

Mientras que en 2025, había 5,103 acción ilegal de cigarrillos del mercado, con 140.8 millones de cigarrillos ilegales que se evitaban. Desde mediados de septiembre de 2025, desde la supervisión de las ventas de cigarrillos ilegales en el mercado, cinco Pelapak se aseguraron con éxito con 11,142 paquetes de cigarrillos ilegales anteriores importados con la imposición de una multa de RP. 560.6 millones.

Además, la supervisión también se centra en áreas estratégicas, como en el centro de Java como el área de producción de cigarrillos más grande y la entrada principal de importación. Luego, en las regiones centrales de Java y Diy, donde la Oficina Regional de Aduanas Centrales de Java y Diy ha ahorrado 247 mil millones de RP en pérdidas posibles de 2,858 acciones hasta septiembre de 2025.

«En el sector aduanero había 843 acciones con el valor de los bienes de Rp 91.2 mil millones, mientras que en el sector especial había 2,085 acciones con el valor de los bienes de Rp165.2 mil millones. De la acción de impuestos especiales, había 107.1 millones de cigarrillos ilegales y 14.7 mil litros de bebidas alcohólicas que se impidieron», dijo.