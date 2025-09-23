¡Bien! Muchos Ahmad Assegaf esperan la casa de la madre de Tasya Farasya, ¿es cierto?

Yakarta, Viva – Noticias de divorcio Tasya farasya con Ahmad assegaf Volver para traer un nuevo problema que se asombró al público. No solo una cuestión de una demanda de divorcio que se ha presentado oficialmente a la Corte Religiosa del Sur de Yakarta, ahora hay una acusación si Ahmad está hipotecando su casa de la ley, Alawiyah Alatas.

El problema es circular a través de un mensaje viral en las redes sociales. En el mensaje se mencionó que Ahmad no solo malversó a la compañía de cosméticos de Tasya al dinero de hasta miles de millones de rupias, sino que también arrastró los activos de la ley. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Hizo un trapeador casi 20 m», circuló el mensaje, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

«Trus Gue Denger de la ama de casa también es de la misma manera.



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

La multitud de esta noticia inmediatamente provocó comentarios públicos en la columna de carga de chismes. Muchos internautas se sorprendieron al cuestionar cómo podría suceder.

«Tengo más curiosidad, ¿cómo pueden ser engañadas por las finanzas de TF? En un año ha trabajado con años profesionales», dijo los internautas.

«¿Cómo es que tienes el corazón de ser el mismo que Bini y los suyos?», Dijo otro.

«¿La casa de la casa es mala?

Por otro lado, la madre de Tasya, Alawiyah Alatas, había hecho cargas que se consideraban públicas como sátira para Ahmad. Escribió una oración llena de significado en la historia de Instagram.

«Karma dice antes de juzgar a alguien por su ira, pregúnteles sobre su dolor«Escribió ALA el 16 de septiembre de 2025.

Aun así, hasta ahora no hay certeza sobre la verdad del tema de las casas de lujo propiedad de ALA hipoteced. Del mismo modo, con la razón del divorcio de Tasya y Ahmad que no han sido revelados al público.

Como se sabe, Tasya demandó oficialmente al divorcio de Ahmad en una cancha electrónica el 12 de septiembre. La audiencia inaugural está programada para el 24 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se casaron el 18 de febrero de 2018 en el Dharmawangsa Yakarta. Desde el matrimonio, ambos fueron bendecidos con dos hijos, a saber, Maryam Eliza Khair y Hasan Isa Assegaf.