Bien, más PDA para PTA …







Como cineasta de cine, Paul Thomas Anderson (PTA), quizás solo tiene un verdadero rival de Hollywood, de entre sus «90 años, descuidados, contemporáneos de» Generación de VHS «. Y ese es Quentin Tarantino.

Ambos bendecidos con un amor por la música se han mantenido igualmente cuidadosos/conservadores con su cine Salida, burlándose de sus fanáticos de tipo Bhakt, en anticipación de su último trabajo. Tarantino pronto estará en su décima película, después de haberlo anunciado como el último.

PTA acaba de lanzar su décima; thriller de acción, una batalla tras otra (2025). La PDA casi universal (exhibición pública de afecto) para la cual, sugiere, es su película más querida hasta el momento. ¿Es?

Bueno, en primer lugar, para un escritor y director, en realidad hay PTA. Y me refiero a esto puramente en términos de expandir la escritura/cine inteligente, con una vista mundial más amplia, por lo tanto, ambiciones artísticas más altas.

Inglourious Basterds (2009) fue ese eje para Tarantino. Como habrá sangre (2007) fue para PTA.

Recuerdo haber caminado a través de Berlín, en 2007, cubierto totalmente de vallas publicitarias de Blood, me preguntaba si esa fue la única película que se estrenó en el Berlinale (Festival de Cine) ese año.

¿Qué explicó este blitzkrieg? Claro, fue la primera película de la PTA en cinco años (desde el amor punzante). Pero, más aún, que protagonizó a Daniel Day-Lewis, quien, para un actor, es aún más frugal con sus productos fílmicos.

Los autores alcanzan la escala, o van ‘convencionales’, una vez más conocidos actores invierten en ellos. Taquilla estar condenada. Los estudios siguen naturalmente. Y no hay mayores fanáticos de los grandes directores/narradores de narradores que los buenos actores. Su papel es el bono anual.

De qué otra manera explicar a Bradley Cooper por un monólogo simplemente masculino en el regaliz de PTA Pizza (2021)? ¿Y dónde crees que la actuación más loca de Joaquin Phoenix, Joker (2019), emanan de, si no, primero de PTA’s Master (2012)?

El mismo pensamiento se aplica a la corriente principal india. Solo que hemos comido progresivamente cada onza de aclamación colectiva (prensa, premios, aplausos, reseñas, todo) convirtiendo las películas en deportes, medidos solo por números.

Además, existe un sesgo perceptible para las películas de tipo del mundo no occidental que se aceptan en los mejores festivales de cine, lo que hace que los actores principales indios desconfíen de cerrar los ojos y jugar por el mismo escenario global, si es que lo hacen. Esto eventualmente cambiará, con suerte. Simplemente todavía no.

¿Qué hizo una comedia romántica romántica de discreto, Punch-Drunk Love (2002), sobre un vendedor perdedor con siete hermanas, por su liderazgo, Adam Sandler? Mostró su asombroso rango emocional más allá de un payaso adorable, en la pantalla.

Day-Lewis pudo ver eso. ¿A dónde iba ‘PTA II’ habrá sangre? ¡Narra la historia del capitalismo, la religión, Estados Unidos y el petróleo, con tres cuatro personajes principales, en menos de tres horas!

Apesta la sangre de tu cerebro lo suficiente como para no pudrirlos sobre los carretes de Insta por un tiempo. Great Cinema es nuestro único antídoto protector contra el desplazamiento sin sentido. ¡La pantalla no va a ninguna parte, de todos modos!

¿Habrá sangre encajado sin problemas en los temas personales y recurrentes de codicia, redención, poder, sumisión, represión sexual del director?

Supongo que PTA estableció su obsesión artística con los personajes en la franja, en cualquier lugar de una escala entre el perdedor de sí mismo absorbido, defectuoso/frustrado y totalmente jodido, desde su clásico de culto inaugural, Boogie Nights (1997).

Se sincronizó muy bien con Martin Scorsese. Valle de San Fernando en la infancia de PTA, al que a menudo regresaba, siendo lo que es el pequeño Italia en la ciudad de Nueva York, es Scorsese. ¿Y qué son Boogie Nights, si no Goodfellas (1990) de la industria del porno?

También puede ver cómo PTA figura la forma más fácil de colocar al público a otro mundo es transportarlos literalmente a otro momento; Haciendo el período, su pie de resistencia.

Una vez adentro, a menudo inspeccionando vasto desierto, lo que lo sostiene son verdades que elevan su ficción, sin interponerse en el camino de la historia.

Y así, Magnolia (1999) puede ser su película más personal, sobre los padres moribundos, lo recuerdas más Tom Cruise en el conjunto.

Es decir, si viste ese personaje a través del prisma de las comunidades de seducción misógina en los Estados Unidos, eso se convirtió en la ira, al menos a mi alrededor, una vez que leemos el libro de no ficción de Neil Strauss, The Game (2005).

El Maestro (2012), por supuesto, tiene más sentido, si literalmente lo equiparamos con Scientology que, por cierto, sigue el crucero, en la vida real. Notas cómo la violencia en la película se mantiene fuera de la escena. El culto y la crueldad se transmiten solo a través de actuaciones. Te golpearon más fuerte.

Es por eso que la novena película de PTA, Regorice Pizza (2021), sobre un niño Hustler de 15 años, enamorado de una mujer de 25 años, siendo su grupo, parecía ‘Peak PTA II’: diciéndole como es, tan directamente de una novela y sencilla, Shorn de Chops obvios para mostrar!

¿Qué pasa con una batalla tras otra (2025), con la musa de Scorsese, Leonardo DiCaprio, matándola con esa escena telefónica y el teatro riendo, como lo hicieron en Wolf of Wall Street (2013), mientras que las armas se disparan?

La configuración es tanto período como presente. La zaniness salvaje te recuerda a las obras anteriores de PTA y la política profunda de lo que lo definió más tarde. Tal que Sean Penn debería alejarse con el mejor actor de apoyo para un soldado supremacista blanco.

Es la película más actual de PTA (combinada). Vi su ironía y su rebeldía juvenil como una carta de amor a la General Z, que con suerte quemará su filmografía, ¡una vez que se entusiasmó con su imagen más accesible, nunca!

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

