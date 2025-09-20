Bidik Bekasi a través de Carnival, Cómo ACC Sasar Car Market en el amortiguador de Yakarta

Bekasi, Viva – El mercado automotriz en una ciudad de amortiguación como Bekasi continúa mostrando estiramiento. La densa población y la alta movilidad hacen de esta región el objetivo de muchos actores de la industria, incluida la compañía financiación.

Al ver esa oportunidad, Astra Credit Companies (Accidentista) celebró un Carnival ACC Bekasi del 20 al 21 de septiembre de 2025 en Hive Harapan Indah.

El gerente de la sucursal de ACC Bekasi, Raditya Anjana, dijo que Bekasi fue elegido debido a su carácter dinámico y potencial.

«Bekasi tiene una gran población con alta movilidad de las necesidades de movilidad. A través de ACC Carnival, queremos presentar compras únicas para que las personas puedan tener más fácilmente vehículos soñados», dijo Raditya en Bekasi, West Java, sábado 20 de septiembre de 2025.

Según él, este evento no fue solo una exposición móvil normal. Además de presentar varias marcas automotrices, ACC también ofrece una variedad de soluciones de financiación.

«Hay una promoción de flores bajas para un tenor de seis años. También preparamos mis productos ACC y mis productos multipropósito para necesidades educativas, renovaciones en el hogar o incluso vacaciones», explicó.

Raditya agregó, ACC Carnival también abrió la sala de intercambio de intercambio de un vehículo a través de la cooperación con socios como OLX Mobbi. «Los consumidores que desean reemplazar los automóviles pueden intercambiar de inmediato. Por lo tanto, es más práctico porque todo está en un solo lugar», dijo.

Aunque el enfoque principal en el automóvil, ACC no olvida el entretenimiento familiar. Hay unidades de prueba, concursos de coloración, desfiles de moda para niños, a Zumba los domingos.

«Queremos que este evento sea amigable para la familia. Por lo tanto, no es solo para aquellos que quieren encontrar un automóvil, sino también una agradable actividad de fin de semana», dijo Raditya.

En línea con el programa de responsabilidad social, ACC también involucra a las MIPYME fomentadas en Bekasi. Tres empresas locales, editar casas, teca de ecoprint y kumiko étnico participaron en productos de impresión ecológicos a manualidades de MacRame.

Raditya afirmó, la combinación automotriz, financiamiento y MIPYMS son esfuerzos de ACC para acercarse a la comunidad.

«Se espera que ACC Carnival pueda apoyar el crecimiento automotriz en Bekasi al tiempo que proporciona beneficios a la comunidad local», dijo.