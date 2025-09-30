Bias a Israel, consulta interna de Hamas discutir la propuesta de Trump para Gaza

Doha, vivo – Hamas ha comenzado la consulta y la discusión con otras facciones palestinas para estudiar los planes propuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo Para terminar la guerra en la pista Gazadijo una fuente de Hamas el martes 30 de septiembre de 2025.

La fuente, que habló en condiciones anónimas, dijo que Xinhua que el mediador de Katar Y Egipto ha revisado el plan antes de entregarlo al liderazgo de Hamas y otras facciones.

Dijo que la consulta podría llevar tiempo, porque los documentos presentados deberían ser la base de cada posible acuerdo, aunque hubo contradicciones en la reciente declaración de Trump y lo que describió como «cambiar la posición diaria».

Según estas fuentes, Hamas está abierto a la propuesta siempre que no dañe los «principios nacionales palestinos».

Sin embargo, describió el plan como «sesgo contra Israel«Y contiene» condiciones irrazonables «destinadas a debilitar el movimiento, tanto políticamente como militar.

Dijo que la propuesta presentada por Washington no reflejaba lo que se discutió con los países árabes, sino más bien en línea con la posición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Netanyahu, anunciaron 20 acuerdos de paz en Gaza

Funcionarios palestinos que pidieron no ser nombrados, dijeron: «Lo que Trump propuso fue la aplicación completa de todas las condiciones israelíes, que no dieron ningún derecho legal al pueblo palestino o a la población de la Franja de Gaza», dijo.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, dijo que Hamas junto con los representantes de Qatar y Türkiye estaban discutiendo el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, el martes 30 de septiembre de 2025.

Más temprano el lunes, Trump anunció un plan de 20 puntos para resolver el conflicto de Gaza. La propuesta, entre otros, está llamando armisticio inmediatamente y liberar rehenes dentro de las 72 horas.

El plan también estipula que Hamas y «otros grupos» deben dejar su participación en el gobierno de Gaza, tanto directa como indirectamente.

El área de bolsillo palestino se regirá por el «Comité Palestino que es una tecnocrática y apolitis» supervisada por la agencia internacional dirigida por Trump.

«Las discusiones sobre la propuesta de alto el fuego de Trump con la delegación de Hamas aún están en curso, continúan hasta altas horas de la noche y continuarán hoy. La delegación turca se ha unido a las negociaciones», dijo Al-Ansari a los periodistas.

Doha apreció enormemente el compromiso de los Estados Unidos de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, dijo el portavoz, y agregó que el plan de Trump de presentar una visión integral relacionada con este tema para detener de inmediato la acción militar de Israel.

Si bien está relacionada con la promesa de Israel de no violar la soberanía de Qatar nuevamente, el portavoz dijo que Doha estaba satisfecho con la promesa, que también fue acompañada por una disculpa de Tel Aviv.

No está claro cómo Hamas formulará su respuesta, porque un rechazo absoluto puede hacer que chocar con un grupo de países y musulmanes árabes que dan la bienvenida al plan.

Una fuente AFP Cerca de Hamas dijo que «tal vez lleva unos días» revisar la propuesta de Trump de poner fin a la guerra. Ellos dicen:

Hamas ha comenzado una serie de consultas con líderes políticos y militares, tanto en el hogar como en el extranjero palestinos.

La discusión puede llevar varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros y los movimientos de los líderes, especialmente después de la agresión de Israel en Doha.