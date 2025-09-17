¡Bi tasa abajo 25 puntos! IHSG TOTO CERRADO TOMADO 8.025 NIVEL

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) obtuvo un aumento constante de un aumento de 0.85 por ciento o 67.48 puntos al cierre de la negociación el miércoles 17 de septiembre de 2025. El fortalecimiento alentó a JCI a estacionar a 8.025.18.

El movimiento JCI se monitorea en el área de 7,941-8,025. Al publicar el valor de transacción de RP 19.64 billones y la frecuencia de transacción de 2.09 millones de veces.

Todo el compacto sectoral registra resultados positivos. El sector industrial disparó 2.83 por ciento, el sector tecnológico se disparó 2.47 por ciento y el sector de la salud aumentó un 1.05 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas destacó el fortalecimiento de la JCI en línea con la decisión de la Junta de Gobernadores (BI) del Banco de Indonesia (BI) que decidió reducir las tasas de interés (Tasa bi) ascendiendo a 25 puntos básicos (BP) del 5 por ciento al 4.75 por ciento. Acumulativamente, hasta septiembre de 2025 BI ha reducido la tasa de interés de referencia de 125 pb este año.

«Esta decisión está más allá de las expectativas de consenso y analistas que previamente estimaron que la tasa BI se mantendría en el nivel del 5 por ciento», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su investigación, el miércoles 16 de septiembre de 2025.

Según el analista de Phintraco Sekuritas, la política de flexibilización monetaria está en línea con el movimiento del gobierno para canalizar los fondos de RP200 billones a través de varios bancos estatales grandes. A su vez, se espera que pueda fomentar el consumo público y apoyar el logro de los objetivos nacionales de crecimiento del PIB.

Técnicamente, el JCI logró penetrar el nivel de resistencia psicológica respaldado por los indicadores modernos MACD. El indicador MACD muestra la formación de una pendiente positiva seguida de la cruz dorada.

CGS International Sekuritas Indonesia informó tres emisores de acciones exitosos fortificado Hasta el cierre del intercambio de intercambio esta tarde.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI aumentaron 3.25 por ciento o 40 puntos a 1,270. Las acciones de MAPI se habían fortalecido hasta un 4,47 por ciento activadas por el catalizador de la adquisición de una compañía de Singapur y el lanzamiento de la serie 17 de iPhone que se esperaba que impulse las ventas.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Las acciones de MEDC se dispararon 1.54 por ciento y cerraron a 1.320. Sentimiento Lo positivo que fomenta las acciones de Medc Kinclong es el optimismo de la acción de adquisición continua del 45 por ciento de los derechos de participación, así como los operadores en el Sakakemang PSC y el 80 por ciento de la propiedad de las operaciones en South Sakakemang.

Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Las acciones de CPIN cerraron 1.04 por ciento o 50 puntos y se cerraron al nivel de 4,860. Las acciones de CPIN catalizan debido al aumento de los precios de los pollos de engorde en septiembre de 2025 debido a la acción de acciones de los padres efectivos al final del trimestre II-2025 y la reducción de la cuota de acciones de los padres en 2024.