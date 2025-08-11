BI Survey estima el aumento de las ventas minoristas en julio de 2025, esta es la fuerza impulsora

Yakarta, Viva – Banco Indonesia (Bi) fomentar el rendimiento ventas minoristas aumentado en julio de 2025. Esto se refleja en el índice de ventas real (DPI) en los resultados Encuesta Ventas minoristas (SPE), que creció un 4,8 por ciento año tras año (Yoy).

Leer también: BI observó el valor de las transacciones de exportación de igualación de negocios por parte de las MIPYME en el evento KKI 2025 Translucente RP168.3 mil millones



Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación de BI, dijo Ramdan Denny Prakoso, un aumento en DPI en julio de 2025 se obtuvo principalmente de partes de piezas y accesorios (7.5 por ciento interanual); Alimentos, bebidas y tabaco (6.2 por ciento interanual), así como combustibles de vehículos motorizados (13.2 por ciento interanual).

«Se prevé que el índice de ventas real (DPI) en julio de 2025 crecerá en un 4,8 por ciento (año), más alto que el crecimiento en el mes anterior, alcanzando así el nivel de 222.5», dijo Ramdan a partir de su declaración el lunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Se lanzará el 17 de agosto de 2025, esta es una transacción que se puede monitorear a través de ID de pago



Explicó, mensualmente, se predice que las ventas minoristas en julio de 2025 registrarán contracciones de 4.0 por ciento mes a mes (MTM).



Jefe del Departamento de Comunicación de BI, Ramdan Denny Prakoso

Leer también: KPK en los socios de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes XI que le da dinero a Satori-Heri



Esto está influenciado por la disminución de las ventas de grupos de equipos de información y comunicación en un 6.4 por ciento de MTM, así como alimentos, bebidas y tabaco en un 5.0 por ciento en línea con el final del período de vacaciones y la licencia conjunta en el marco del Día Nacional Religiosa (HBKN) y las vacaciones escolares.

En junio de 2025, el DPI se registró a 231.9 o anualmente creció en un 1.3 por ciento (interanual), más bajo que el crecimiento en mayo de 2025 en 1.9 por ciento (interanual).

El crecimiento fue impulsado por el rendimiento de ventas de los grupos de combustible de vehículos motorizados (12.1 por ciento interanual); comida, bebidas y tabaco (2.4 por ciento interanual); Los bienes culturales y de recreación (1,5 por ciento interanual), y los subgrupos de ropa que se vuelven positivos (1.4 por ciento interanual).

El desempeño de ventas de varios grupos de bienes relacionados con las actividades de vacaciones y licencias con HBKN y las vacaciones escolares sostiene que el rendimiento de junio de 2025 es mejor que el mes anterior.

En términos de precio, se prevé que la próxima presión inflacionaria de tres meses, a saber, en septiembre de 2025, disminuya, mientras que la presión inflacionaria en los próximos seis meses, a saber, en diciembre de 2025, se predice que aumentará.

Esto se refleja en el índice de precios generales (es decir) de septiembre de 2025 de 134.7, más bajo que el período anterior de 139.6. Mientras tanto, es decir, en diciembre de 2025 se registró en 163.4, más alto que el período anterior de 151.3.