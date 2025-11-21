BI se abre, la transacción REPO de bonos SMF alcanza los 299 mil millones de IDR en 10 días

Jacarta – Acuerdo de recompra de Transaksi (REPO) utilizando una carta de PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) o SMF como subyacente alcanzó los 299 mil millones de IDR. Este nominal es resultado de la acumulación a lo largo de diez días desde que se realizó la transacción inicial el 10 de noviembre de 2025.

Lea también: BTN quiere solicitar al gobierno la colocación adicional de SAL de hasta 10 billones de IDR para esto



«Hay nueve bancos que han realizado transacciones de repo SMF con el Banco de Indonesia. Gracias a Dios, se han ingresado 299 mil millones de pesos», dijo el vicegobernador de BI, Destry Damayanti, en el evento REPO Títulos de deuda SMF en Yakarta el jueves 20 de noviembre de 2025.

El director presidente de SMF, Ananta Wiyogo, dijo que los títulos de deuda emitidos por SMF son títulos corporativos de alta calidad (bono corporativo) el primero se puede almacenar en BI. Destacó que el sector alojamiento necesito apoyo fondos los grandes, especialmente en la agenda nacional, como la construcción de 3 millones de casas.

Lea también: Chandra Asri Gaspol adquiere gasolineras ExxonMobil después de recibir fondos que inyectan más de 12 billones de IDR



Ananta espera que la expansión de las transacciones REPO subyacentes brinde más opciones liquidez que los bancos fomenten la financiación de la vivienda, lo que en última instancia apoya el crecimiento económico sostenible. También mencionó que este esfuerzo es parte de una estrategia para fortalecer la liquidez y profundizar los mercados financieros.

Fuente: Especial

«Con el aumento de la liquidez y la utilización de instrumentos del SMF en las operaciones monetarias, se espera que la capacidad de voto a largo plazo para el sector inmobiliario pueda fortalecerse aún más», dijo Ananta.

Lea también: Sólo el 13,3 por ciento de los préstamos para vivienda del FLPP han sido absorbidos por trabajadores no formales



Destry agregó que este programa de expansión subyacente brinda beneficios para SMF como emisor y para los bancos como tenedores de bonos. Los bancos pueden conseguir liquidez sin tener que vender sus títulos de deuda, mientras que SMF se gana la confianza de los inversores y fortalece la demanda del mercado gracias a la capacidad de sus bonos de repos en BI.

La elegibilidad (elegibilidad) de los títulos de deuda del SMF como transacción REPO subyacente en el banco central, dijo Destry, es un nuevo avance en Indonesia. La razón es que hasta ahora BI REPO se ha basado en los valores gubernamentales (SBN) y los valores en rupias del Banco de Indonesia (SRBI) como instrumentos principales.

Este paso está en línea con el mandato de la Ley Número 4 de 2023 sobre Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero (UU P2SK) que permite que las operaciones monetarias de BI se realicen mediante repo o REPO inverso con instrumentos de valores de alta calidad.

Al 31 de octubre de 2025, el total de títulos de deuda nacional en circulación se registró en 413 billones de IDR. De esta cantidad, los títulos de deuda del SMF en circulación alcanzaron los 25,3 billones de rupias o alrededor del 5 por ciento del total.