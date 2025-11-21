BI se abre, la transacción REPO de bonos SMF alcanza los 299 mil millones de IDR en 10 días

Jacarta – Transacción Acuerdo de Recompra (REPO) utilizando una carta de PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) o SMF como subyacente alcanzó los 299 mil millones de IDR. Este nominal es resultado de la acumulación a lo largo de diez días desde que se realizó la transacción inicial el 10 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Ni siquiera un año todavía! Las transacciones de QRIS Tap se dispararon a 13.800 millones de IDR



«Hay nueve bancos que han realizado transacciones de repo SMF con el Banco de Indonesia. Gracias a Dios, se han ingresado 299 mil millones de pesos», dijo el vicegobernador. BI Destry Damayanti en el evento REPO Títulos de deuda SMF en Yakarta el jueves 20 de noviembre de 2025.

El director presidente de SMF, Ananta Wiyogo, dijo que los títulos de deuda emitidos por SMF son los primeros títulos corporativos de alta calidad (bonos corporativos) que pueden recomprarse a BI. Destacó que el sector de la vivienda necesita un gran apoyo financiero, especialmente en la agenda nacional, como la construcción de 3 millones de casas.

Lea también: Purbaya habla sobre la participación del Viceministro de Finanzas en la reunión de la Junta de Gobernadores de BI y toca las reglas



Ananta espera que la expansión de las transacciones REPO subyacentes brinde más opciones de liquidez a los bancos para fomentar el financiamiento de viviendas, lo que en última instancia respaldará el crecimiento económico sostenible. También mencionó que este esfuerzo es parte de una estrategia para fortalecer la liquidez y profundizar los mercados financieros.

Lea también: Se cree que la economía de Rhode Island se disparará en el cuarto trimestre de 2025, jefe de BI revela indicadores



«Con el aumento de la liquidez y la utilización de instrumentos del SMF en las operaciones monetarias, se espera que la capacidad de voto a largo plazo para el sector inmobiliario pueda fortalecerse aún más», dijo Ananta.

Destry agregó que este programa de expansión subyacente brinda beneficios para SMF como emisor y para los bancos como tenedores. vínculo. Los bancos pueden conseguir liquidez sin tener que vender sus títulos de deuda, mientras que SMF se gana la confianza de los inversores y fortalece la demanda del mercado gracias a la capacidad de sus bonos de repos en BI.

La elegibilidad (elegibilidad) de los títulos de deuda del SMF como transacción REPO subyacente en el banco central, dijo Destry, es un nuevo avance en Indonesia. La razón es que hasta ahora BI REPO se ha basado en los valores gubernamentales (SBN) y los valores en rupias del Banco de Indonesia (SRBI) como instrumentos principales.

Este paso está en línea con el mandato de la Ley Número 4 de 2023 sobre Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero (UU P2SK) que permite que las operaciones monetarias de BI se realicen mediante repo o REPO inverso con instrumentos de valores de alta calidad.

Al 31 de octubre de 2025, el total de títulos de deuda nacional en circulación se registró en 413 billones de IDR. De esta cantidad, los títulos de deuda del SMF en circulación alcanzaron los 25,3 billones de rupias o alrededor del 5 por ciento del total.