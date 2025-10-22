BI revisa al alza el crecimiento económico global 2025, aquí están las consideraciones

Jacarta – En medio de continuar incertidumbre que sigue siendo alto, Banco Indonesia (BI), revisado al alza crecimiento económico a nivel mundial del 3 por ciento al 3,1 por ciento.

Lea también: KDM visita BI-Ministerio del Interior para discutir los fondos almacenados en los bancos, aquí está la respuesta de Purbaya



El gobernador de BI, Perry Warijoyo, dijo que la economía mundial todavía estaba en una tendencia de desaceleración debido al impacto arancel Estados Unidos (EE.UU.). El 1 de octubre de 2024, Estados Unidos volvió a imponer aranceles adicionales a los sectores farmacéutico, de muebles y automotriz y anunció planes para imponer aranceles adicionales del 100 por ciento a los productos procedentes de China.

«Este desarrollo tiene un impacto en el crecimiento económico mundial en 2025, que se prevé en un 3,1 por ciento, ligeramente por encima del pronóstico anterior del 3,0 por ciento», dijo Perry en una conferencia de prensa sobre los resultados de la Reunión de la Junta de Gobernadores (RDG) de BI de octubre de 2025 que se celebró en línea el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Golpear! BI mantiene la tasa de interés en 4,75 por ciento mientras se controla la inflación



Perry explicó que Estados Unidos, como uno de los países con la economía más fuerte, todavía tiene un crecimiento económico débil. Esto fomenta un deterioro continuo de las condiciones de empleo.



Ilustración del crecimiento económico

Lea también: Cuando se le pidió que revelara datos sobre los fondos del gobierno regional, el Ministro de Finanzas Purbaya Sentil Dedi Mulyadi: ¡No me obliguen a trabajar!



Las economías de Japón, Europa e India no se han visto fuertemente influenciadas por el consumo de los hogares en medio del estímulo fiscal monetario que se ha implementado. Mientras tanto, la economía de China en el tercer trimestre de 2025 aumentó, impulsada por el estímulo fiscal.

Perry mencionó varios indicadores que muestran que la política arancelaria estadounidense está debilitando el desempeño del comercio mundial. Esto se refleja en la desaceleración de las exportaciones e importaciones en la mayoría de los países.

La situación de varios países es a menudo un indicador de crecimiento. economía global inversamente proporcional a Indonesia. Perry explicó que el crecimiento económico de Indonesia sigue siendo bueno y es necesario seguir alentándolo para que esté en línea con la capacidad económica.

«Los acontecimientos recientes muestran que el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025 estará respaldado por un aumento de las exportaciones en previsión de la imposición de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos, especialmente sobre el aceite de palma (CPO) y el acero», dijo Perry.