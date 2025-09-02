BI reveló la inflación en agosto de 2025 controlada por esto.

Yakarta, Viva – Inflación Se informó que el índice de precios al consumidor (IPC) en agosto de 2025 permanecía bajo control y estaba dentro del rango de destino Banco Indonesia (BI) ascendiendo a 2.5 ± 1 por ciento. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), hubo una deflación del 0.08 por ciento mensual (mes a mes/mtm), de modo que la inflación anual cae a 2.31 por ciento (año tras año/yoy).

La deflación en agosto fue influenciada principalmente por la disminución de los precios grupales comida volátil así como precios administrados.

«Esta condición también refleja la consistencia de la política monetaria BI y la sinergia estrechamente sinergia entre los gobiernos centrales y regionales y el equipo de control de inflación central y regional (TPIP y TPID) a través del Movimiento Nacional para el Control de la Inflación de Alimentos (GNPIP)», dijo el Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación de Bi, Denny Denny Denny Prakoso, fue citado que dijo en su declaración, el martes 2 de septiembre, 2025.

Se sabe que el grupo central aún registró una inflación delgada del 0.06 por ciento (MTM), inferior a julio de 2025, que fue del 0.13 por ciento (mtm). El principal impulsor proviene del aumento de los costos de educación al comienzo del nuevo año escolar, como las instituciones terciarias y las escuelas primarias (SD), así como el aumento del precio de las joyas de oro en línea con el fortalecimiento de los precios mundiales del oro.

Anualmente, la inflación central en agosto de 2025 alcanzó el 2,17 por ciento (año), disminuyó en comparación con el mes anterior en un 2,32 por ciento (YOY). BI evalúa que las expectativas de inflación pública se mantienen en medio de la dinámica de los precios globales.

Los comerciantes clasifican a Cayenne Pepper. (Ilustración) Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

En grupos comida volátilHubo una deflación del 0,61 por ciento (MTM), que se convirtió en la inflación del 1,25 por ciento en julio de 2025. La reducción de precios se desencadenó por la abundancia de suministro hortícola durante la temporada de cosecha, especialmente los productos de tomate, la pimienta de cayena y el ajo.

La realización de las importaciones de ajo también ayuda a reducir los precios en el mercado. Sin embargo, anualmente, el grupo de alimentos volátil aún registró una inflación del 4.47 por ciento (interanual), un aumento del mes anterior del 3,82 por ciento (interanual).

Mientras tanto, el grupo precios administrados También registró una deflación delgada de 0.08 por ciento (MTM), después de que el mes anterior aumentó un 0.09 por ciento (MTM). La deflación ocurre debido a la disminución de los aranceles de transporte aéreo y los precios de la gasolina.

BI señaló, la reducción en las tarifas de aviones fue influenciada por el programa de descuento de boletos en conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia, mientras que precio de combustible No subsidiado ajustado después de la tendencia de los precios mundiales del petróleo. Anualmente, el grupo registró una inflación del 1.00 por ciento (interanual), por debajo del 1.32 por ciento en julio de 2025.