BI proporciona pruebas de que la confianza del consumidor en la economía indonesia se mantendrá sólida en diciembre de 2025

Jacarta – Encuesta Banco de Indonesia (BI) señaló que la creencia consumidor a las condiciones economía se mantendrá fuerte en diciembre de 2025. Así lo indican los resultados de la Encuesta de Consumidores del Banco de Indonesia.

El director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, dijo que este optimismo se reflejó en el índice de confianza del consumidor (IKK) de diciembre de 2025, que se situó en un nivel optimista o un índice de más de 100, es decir, 123,5.

«La fortaleza continua de la confianza del consumidor en diciembre de 2025 está respaldada por el Índice de Condiciones Económicas Actuales (IKE) y el Índice de Expectativas del Consumidor (IEK)», dijo Ramdan en su declaración en Yakarta, seguida el sábado 10 de enero de 2026.

Además, IKE e IEK se mantuvieron en niveles optimistas de 111,4 y 135,6 respectivamente, aunque ligeramente inferiores al índice del mes anterior de 111,5 y 136,6.

En cuanto a las percepciones de los consumidores sobre las condiciones económicas actuales, BI señaló que la continua fortaleza de IKE se debió a un aumento en el Índice de Disponibilidad Laboral (IKLK), que se registró en 106,5, superior al 103,7 del mes anterior.

Mientras tanto, el Índice de Ingreso Corriente (IPSI) y el Índice de Compra de Bienes Duraderos (IPDG) se registraron en niveles optimistas de 120,2 y 107,6 respectivamente.

En cuanto a las expectativas de los consumidores sobre las condiciones económicas en los próximos seis meses, BI dijo que el fuerte IEK para diciembre de 2025 se obtuvo del Índice de Expectativas de Ingresos (IEP), que se registró en 140,8, ligeramente superior al período anterior de 140,6.

Mientras tanto, el Índice de Expectativa de Disponibilidad Laboral (IEKLK) y el Índice de Expectativa de Actividad Empresarial (IEKU) se registraron en niveles optimistas de 135,1 y 130,8 respectivamente, aunque inferiores en comparación con el período anterior de 135,3 y 133,8 respectivamente.

La misma encuesta de BI también registró que la proporción promedio de ingresos de los consumidores para el consumo (proporción promedio de propensión a consumir) y la proporción de pagos a plazos/deuda (relación deuda-ingresos) en diciembre de 2025 se registraron en 74,3 por ciento y 10,8 por ciento respectivamente, una ligera disminución en comparación con la proporción del mes anterior.

Por otro lado, la proporción de los ingresos de los consumidores ahorrados (relación ahorro/ingresos) registró un ligero aumento en comparación con la proporción del mes anterior hasta el 14,9 por ciento.