Bi pede LCT y QRIS entre países fortalecen la conectividad financiera ri-china

Yakarta, Viva – Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso afirmó, Indonesia y China continúan fortaleciendo el compromiso de usar monedas locales, también conocida como transacción de moneda local (LCT), en el aspecto del comercio y la inversión bilateral.

Leer también: Sesión de JCI I aumentó 0.86 por ciento fue respaldado por un gran aumento de las acciones bancarias



«Este esquema proporciona beneficios concretos para los actores comerciales y la comunidad con transacción Aún más eficiente, los costos de conversión son más bajos y el apoyo a la estabilidad financiera «, dijo Denny en su declaración, jueves 11 de septiembre de 2025.

En el período de enero-julio de 2025, el valor de la transacción LCT de Indonesia-China había alcanzado un equivalente de US $ 6.23 mil millones, un equivalente a US $ 2.17 mil millones en el mismo período del año anterior.

Leer también: La confianza de la comunidad en las condiciones económicas indonesias disminuyó en agosto de 2025





Gobernador de BI, Perry Warjiyo

El logro de la cooperación LCT de Indonesia-China se convirtió en un hito importante en conmemorar 75 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Esto es como se plantea en la reunión del Gobernador de BI, Perry Warjiyo y gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, que se celebró hoy en Beijing.

Leer también: IHSG Session I Rebounds Rápidamente, mira a 3 acciones brillantes en las filas de los principales ganadores



Perry también expresó su creencia de que la participación de los actores comerciales y los esfuerzos para profundizar la cooperación económica entre Indonesia-China, continuará expandiéndose.

«Este paso refleja un compromiso conjunto para fortalecer la colaboración bilateral y construir un ecosistema financiero más conectado, seguro e inclusivo. En el futuro, el banco Indonesia continuará trabajando con PBOC y las partes interesadas para fomentar la innovación y ampliar la integración financiera», dijo Perry.

Mientras tanto, el gobernador Pan dijo que, como dos grandes países en desarrollo de Asia, China e Indonesia, tienen una responsabilidad compartida de enfrentar la dinámica global actual.

«Las relaciones comerciales y de inversión de China e Indonesia se han construido a partir de la base de una sólida cooperación financiera. De modo que el fortalecimiento de esta cooperación es muy importante», dijo.

Para obtener información, el compromiso de fortalecer el LCT con China también está en línea con los logros de LCT Indonesia con otros países asociados. En el período de enero-julio de 2025, la realización de las transacciones LCT de Indonesia con otros países también continuó mostrando desarrollo.

Por ejemplo, con Malasia (equivalente de US $ 2.03 mil millones), Tailandia (equivalente a US $ 644 millones), Japón (equivalente a US $ 5.08 mil millones), Corea del Sur (equivalente a US $ 85 millones) y los Emiratos Árabes Unidos (equivalente a US $ 72 millones).

En la misma ocasión, Bank Indonesia y PBOC también llevaron a cabo una conectividad de pago limitada de prueba (sandbox) QRIS entre países Entre Indonesia-China. Esta iniciativa es un seguimiento del compromiso de los dos bancos centrales, para fortalecer la conectividad de los pagos de fondo cruzado.