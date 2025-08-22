Bi pede Economy Indonesia 2025 puede traducir el 5 por ciento

Yogyakarta, Viva – El optimismo hacia la economía indonesia continúa fortaleciéndose en medio de los desafíos globales que aún están siguiendo.

Leer también: El paso de Rupia en el gas, fortaleció un 1,29 por ciento en agosto de 2025 frente al dólar estadounidense



Aunque el mundo fue golpeado por una desaceleración debido a la guerra arancelaria de los Estados Unidos (EE. UU.) Con varios países, Banco Indonesia (BI) estimar crecimiento El nacional aún puede sobrevivir e incluso registrar tendencias positivas durante 2025.

Director de Departamento de Política Economía y Monetary (DKEM) del Banco Indonesia, Juli Budi Winantya, dijo que la economía indonesia crecerá, a medida que la sinergia de las políticas fiscales y monetarias que van de la mano.

Leer también: Tasas de interés de Bi Prune, esta es la proyección de la economía indonesia en el futuro



«En el segundo semestre de 2025, se prevé que el crecimiento económico mejore impulsado por el rendimiento positivo de la exportación y el aumento de la demanda interna en línea con la expansión del gasto del gobierno», dijo en Yogyakarta, Java central, viernes 22 de agosto de 2025.

El rendimiento trimestral II 2025 es uno de los indicadores de refuerzo. Los datos muestran que la economía creció 5.12% (interanual), más alto que el primer trimestre de 2025, que fue de 4.87% (YOY).

Leer también: Sweet Sundae Story Umkm asociado por BI que penetra en el mercado de exportación, habitando con éxito miles de millones de rupias



 

Edificio Bank Indonesia (vista frontal) Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

 

Edificio Bank Indonesia (vista frontal)

Este aumento fue apoyado principalmente por la inversión que comenzó a aumentar, el consumo de los hogares que mejoró junto con la movilidad de la comunidad, así como las exportaciones que fueron impulsadas por la carga frontal a los Estados Unidos antes de la aplicación de nuevos aranceles.

Según julio, las perspectivas en el futuro siguen siendo prometedoras. «Con la realización del trimestre II 2025, se prevé que el crecimiento económico general en 2025 esté por encima del punto medio del rango de 4.6-5.4%», explicó.

Además, se dice que el gobierno continúa fortaleciendo la coordinación con el banco Indonesia para garantizar que el crecimiento esté en un nivel óptimo.

«La sinergia y la coordinación de las políticas del gobierno y el banco de Indonesia continúan fortaleciéndose para fomentar un mayor crecimiento económico de acuerdo con la capacidad de la economía nacional», dijo Julio.

Se cree que el gasto gubernamental, especialmente a través de programas prioritarios, puede ser el principal impulsor de la actividad económica interna.

«A este respecto, el gasto gubernamental, incluso a través de la implementación de programas de prioridad del gobierno, puede brindar apoyo para aumentar las actividades económicas nacionales», dijo.

Desde el lado monetario, BI asegura que aún mantenga la estabilidad de los precios y las tasas de cambio, mientras continúa apoyando el crecimiento a través de políticas acomodadas.

«En términos de Bank Indonesia, la combinación de política monetaria, macroprudencial y los sistemas de pago continúan siendo optimizados para fomentar el crecimiento económico en línea con la baja inflación y mantener la estabilidad del tipo de cambio Rupiah», dijo Julio.

A nivel mundial, BI señaló que el crecimiento económico mundial de 2025 era un potencial más bajo que la estimación anterior, alrededor del 3.0%.

El debilitamiento se desencadenó principalmente por la implementación generalizada de las tarifas recíprocas de los Estados Unidos que desde el 7 de agosto de 2025 se extendieron de 44 países a 70 países.

La economía de la India está deprimida debido a las tarifas más altas, mientras que las perspectivas de EE. UU. También se están debilitando debido a una disminución de la demanda interna.

Sin embargo, se espera que el otro lado, Europa, Japón y China puedan registrar un mejor rendimiento gracias a un acuerdo arancelario más bajo y un apoyo de gasto fiscal.

Esta tendencia global también alienta a muchos bancos centrales a buscar una política monetaria suelta, excepto Japón.

Con estos diversos desarrollos, BI todavía enfatiza la importancia de la vigilancia. Se dice que la incertidumbre de los mercados financieros globales sigue siendo alta y tiene el potencial de transmitirse al país.

Sin embargo, se cree que la estabilidad interna mantenida y la coordinación de la política son capaces de hacer que la economía indonesia crezca por encima del punto medio de las proyecciones.