BI observó el valor de las transacciones de exportación de igualación de negocios por parte de las MIPYME en el evento KKI 2025 Translucente RP168.3 mil millones

Yakarta, Viva – Banco Indonesia (Bi) Hacer coincidencia de negocios exportar que reúne Umkm BI -Sisted and Ministries/Institutions con 26 compradores y agregadores de exportaciones de 17 países. Este se ha convertido en uno de los principales objetivos de la tenencia del trabajo creativo indonesio (Controlar) del 7 al 10 de agosto de 2025 en.

El vicegobernador de Bi Destry Damayanti reveló que su partido registró el valor de las transacciones de exportación de igualación de negocios por parte de las MIPYME en el evento KKI 2025 en JCC Senayan, hasta RP168.3 mil millones. También invitó a varias partes a avanzar en el trabajo creativo de las MIPYMES y diseñadores indonesios.

«Estos artesanos de MIPYME juegan un papel en la preservación del patrimonio cultural. Se apoyemos mutuamente, protegemos y continúan colaborando, porque, de hecho, el papel de muchas fiestas es necesario para avanzar en las obras creativas de MIPYMES y nuestros diseñadores. En el espíritu de Kalala Mareda, nos unamos a trabajar,» Destry fue citando por su declaración, domingo, domingo, 2025.

BI también registra coincidencia de negocios El financiamiento de MSME alcanzó RP224 mil millones, mientras que específicamente la coincidencia comercial de la financiación verde MSME ascendió a Rp96 mil millones. La atención y el interés de la comunidad en general en el trabajo de las MIPYME son muy buenas.

Esto se refleja en la facturación de ventas en KKI 2025, que alcanzó Rp98.7 mil millones, que consta de RP20 mil millones en ventas en el sitio de exhibición, y las ventas en línea de Rp78.7 mil millones a través de la plataforma KKI. Casi todas estas transacciones usan QRIS.

Mientras que en términos de visitantes, el número de personas presentes en varios foros de diálogo y activación celebrados llegaron a 152,458 visitantes, que consta de 15,552 visitantes que asistieron a JICC y 136,906 visitantes presentes en línea a través de Multial BI.

Vicegobernador de Senior Bi Destry Damayanti. Foto : Banco de la documentación de Indonesia.

Mientras tanto, el vicegobernador de Bi Aida S. Budiman dijo que las MIPYME ascendieron a clase, competitiva, avanzada e innovadora para ser los principales requisitos previos para penetrar el mercado global.

En 2024, la participación de las MIPYME en las exportaciones no de aceite y gas se registró en 15.7 por ciento. El Banco Central también hizo un esfuerzo consistentemente para alentar a la exportación de MSME Go, especialmente en MIPYME asistidas por BI, hasta que 2024 pudo lograr una facturación de RP1.4 billones.

Este logro positivo continuó, en el primer trimestre de 2025, hasta 431 MIPYMES registró una facturación de exportación por valor de Rp452.5 mil millones, un aumento de 59.7 por ciento año tras año (interanual). Como un esfuerzo para continuar mejorando GO Global UMKM, BI dijo que su partido siempre fortalece la sinergia y la colaboración con los ministerios/instituciones y asociaciones relacionadas.

La implementación de KKI 2025 es una manifestación tangible del compromiso de BI para alentar el progreso de las MIPYME indonesias para que sea una competitividad resistente y global.

Se celebra en colaboración con 24 ministerios/instituciones, y más de 1,400 MIPYMES/actores comerciales involucrados de manera atractiva y en línea, se espera que la presencia de KKI presente diversas activaciones de manera innovadora y multiplique la colaboración internacional que introduce el trabajo creativo de Indonesia en la etapa global, en línea con la visión de alentar a los MSME de Indonesia a moverse hacia arriba y la expansión de la participación de mercado de los MsMes In the Global.

Banco del Gobernador de Indonesia Perry Warjiyo. Foto : Banco de la documentación de Indonesia.

El gobernador del Banco Indonesia, Perry Warjiyo, afirmó, para fortalecer la competitividad, el Banco Indonesia alentó la transformación digital, fomentando el acceso financiero y el aumento de la educación financiera y la inclusión a través de diversas plataformas y actividades, incluida la organización de KKI cada año.

«No solo pagando el uso de QRI, sino que también puede MSMESCrear punto de venta digitalmente con colaboración, por supuesto con varios comercio electrónico«Dijo Perry.

«Nivelar la coincidencia de negocios Donde también somos MIPYME con socios complementarios de exportación para continuar involucrando 14 ministerios/instituciones e iniciativas financieras sostenibles de Indonesia «, agregó.

Este año, KKI 2025 levantó el hashtag #Kalamuneda (creación en la unión)Originario del lenguaje Sumba, East Nusa Tenggara (NTT), como un símbolo del espíritu de cooperación mutua y optimismo de las MIPYME para continuar creciendo y avanzando en la clase.