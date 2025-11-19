BI mantiene tasa de interés de referencia en 4,75 por ciento

Jacarta – Gobernador del Banco de Indonesia (BI), Sidra de pera Warjiyo dijo que la reunión de la Junta de Gobernadores (RDG) del Banco de Indonesia decidió restringir BI tasa el nivel 4,75 por ciento.

Lea también: Bitcoin se derrumba a 1.400 millones de IDR por pieza, el mercado entra en pánico debido a la sombría señal de la Reserva Federal



RDG BI los días 18 y 19 de noviembre de 2025 también se celebrará tasa de interés La facilidad de depósito es del 3,75 por ciento y la facilidad de préstamo es del 5,5 por ciento.

«La Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2025 decidió mantener la tasa BI en el 4,75 por ciento», dijo Perry en una teleconferencia de prensa el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Lea también: La rupia se debilita debido al pesimismo sobre los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal





Gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo en el complejo del Palacio Presidencial

«Del mismo modo, la tasa de interés de la Facilidad de Depósito se mantiene en el 3,75 por ciento y la tasa de interés de la Facilidad de Préstamo se mantiene en el 5,50%», dijo.

Lea también: Abre en verde, la JCI se ve ensombrecida por la corrección mientras las acciones asiáticas desconfían de los datos económicos de EE.UU.



Perry enfatizó que esta decisión era consistente con el enfoque de la política a corto plazo en estabilizar el tipo de cambio de la rupia y atraer flujos de inversión extranjera de cartera a partir del impacto de la creciente incertidumbre global.

«Principalmente continuando fortaleciendo la eficacia de la transmisión de la flexibilización de la política monetaria y macroprudencial, que se ha implementado hasta ahora», dijo Perry.

Se sabe que anteriormente, a principios de noviembre de 2025, Perry dijo que su partido no descartaba la posibilidad de volver a bajar la tasa de interés de referencia, también conocida como la Tasa BI. Aunque desde septiembre de 2024, el Banco Central ha recortado seis veces la tasa de interés de referencia.

Incluso en julio, agosto y septiembre de 2025, Perry dijo que BI también había reducido las tasas de interés en 25 puntos básicos cada uno. Mientras tanto, en octubre de 2025, el BI RDG decidió mantener las tasas de interés en el 4,75 por ciento.

«Desde septiembre del año pasado, el Banco de Indonesia ha bajado las tasas de interés seis veces. Así que en general (la tasa BI) cayó 150 puntos básicos o 1,5 por ciento», dijo Perry en su oficina el lunes 3 de noviembre de 2025.

«¿Pero todavía hay espacio para rechazar ¿Tasa BI? Todavía está ahí. «Ya hemos dicho que en el futuro todavía hay margen para una reducción de la tasa de BI», afirmó.